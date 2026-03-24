Vào lúc 15 giờ 15 chiều nay (24.3), phần 2 của chương trình tư vấn trực tuyến Chọn ngành học tương lai với chủ đề "Thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc thời AI có cần năng khiếu?" sẽ tiếp tục giúp phụ huynh và học sinh tìm hiểu về những thông tin cụ thể, chi tiết hơn về những ngành nghề thuộc lĩnh vực sáng tạo này, trong đó có ngành kiến trúc.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển vượt bậc, AI có thể vẽ tranh như một họa sĩ, thiết kế nhà cửa như một kiến trúc sư..., thì người tốt nghiệp những ngành học về kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật chắc chắn phải đối mặt với rất nhiều áp lực.

Trước những tác động đó, doanh nghiệp về thiết kế, kiến trúc - xây dựng, mỹ thuật tuyển dụng ra sao, có những yêu cầu gì về chuyên môn và kỹ năng?

Các trường ĐH đào tạo về thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc phải trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng mới nào để dễ dàng xin việc và tồn tại trong thị trường lao động đầy cạnh tranh? Bản thân người lao động cần phải tự trang bị những gì?

Thí sinh tại một kỳ thi năng khiếu do Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM tổ chức ẢNH: MỸ QUYÊN

Những điều này được giải đáp trong phần 2 chương trình tư vấn trực tuyến chủ đề "Thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc thời AI có cần năng khiếu?" với các khách mời:

Hai khách mời tham gia đợt 2 chương trình Chọn ngành học tương lai với chủ đề "Thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc thời AI có cần năng khiếu?" ảnh: Lê Thanh Hải

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Trưởng khoa Kiến trúc mỹ thuật Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;

Kiến trúc sư, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Uyên, giảng viên khoa Xây dựng Trường ĐH Mở TP.HCM.

Cũng tại chương trình, những lo lắng của học sinh như nếu không vẽ đẹp, không có năng khiếu thì có thể học các ngành cần năng khiếu như thiết kế, kiến trúc hay không; có nên đi luyện môn năng khiếu; tốt nghiệp ngành kiến trúc có được công nhận là kiến trúc sư ngay hay phải có quá trình công tác làm nghề tại doanh nghiệp..., sẽ được làm rõ.

Đại diện các trường cũng sẽ đưa ra lời khuyên cho thí sinh có đam mê lĩnh vực thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc trước khi quyết định lựa chọn theo đuổi ngành học này.

Nhu cầu tuyển dụng và cơ hội việc làm khối ngành thiết kế-mỹ thuật-kiến trúc

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Trưởng khoa Kiến trúc mỹ thuật Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho hay hiện nay trong bối cảnh đô thị hóa và sự phát triển cơ sở hạ tầng, chính phủ và doanh nghiệp đầu tư vào nhiều khu đô thị lớn giá trị hàng ngàn tỉ đô, nên nhu cầu nhân lực rất nhiều.

Tuy nhiên học những ngành này không nhẹ nhàng. Các em cần chuẩn bị tâm lý học phải thật sự nghiêm túc vì ra trường phải chịu nhiều áp lực về tiến độ, chất lượng, trách nhiệm với công trình. Chưa kể thách thức từ công nghệ đặc biệt AI, đòi hỏi các em phải học thật sự nghiêm túc và thích nghi.

Trước đây học từ sách vở, học chuyên môn, ngày nay phải trang bị thêm về các kỹ năng như giao tiếp, ngoại ngữ, công nghệ... Sự cạnh tranh trên thị trường lao động gay gắt hơn nên người có lợi thế là người biết thích ứng.

Kiến trúc sư, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Uyên, giảng viên khoa Xây dựng Trường ĐH Mở TP.HCM, thông tin nhu cầu việc làm lĩnh vực này rất lớn. Các công trình xây dựng, tòa nhà, cao ốc mọc lên rất nhiều. Ngành thiết kế - kiến trúc - xây dựng đang rất phát triển cao. Doanh nghiệp thường xuyên liên hệ trường để thông tin về nhu cầu tuyển dụng. Trường cho sinh viên đến trực tiếp những doanh nghiệp để tham quan, trải nghiệm.

Ngành này có sự cạnh tranh nhưng không phải là cạnh tranh với AI vì AI chính là trợ lý đắc lực. Áp lực mà người lao động lĩnh vực này phải đối mặt là trong công việc luôn phải có tư duy sáng tạo và học hỏi không ngừng nghỉ, bắt kịp guồng của thời đại như biết sử dụng công nghệ, AI. Phải luôn nâng cấp bản thân. Ngành nghề này còn liên tục chịu áp lực về deadline, tiến độ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Trưởng khoa Kiến trúc mỹ thuật Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) ảnh: Lê Thanh Hải

Chương trình đào tạo thích nghi với sự thay đổi của công nghệ

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, chương trình đào tạo của HUTECH cải tiến liên tục, xây dựng trên 5 trụ cột quan trọng: Tích hợp học phần AI vào các môn học chuyên ngành, không chỉ là cách sử dụng AI mà còn là đạo đức khi sử dụng AI, đưa tư duy vào giải quyết những tình huống, vấn đề dưới sự hỗ trợ của AI.

Sinh viên được học tư duy thiết kế ngay từ năm nhất: tìm hiểu, phân tích, đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề. Trường chuyển từ học truyền thống sang phương pháp học tập tích cực, tiếp cận kiến thức chuyên môn, kiến thức liên ngành ở nhiều khía cạnh.

Trường cũng cung cấp những học phần về phát triển bền vững, đưa kiến thức chuyên ngành giải quyết vấn đề phát triển bền vững.

Cuối cùng là làm giàu vốn kiến thức thông qua trải nghiệm đồ án, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế thị trường lao động, hiểu về điểm mạnh, điểm yếu để phát triển năng lực cá nhân.

Trong khi đó, kiến trúc sư, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Uyên, cho hay trường ĐH phải đào tạo nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, từ đó sinh viên tiếp tục học hỏi trong quá trình đi làm, học từ đồng nghiệp, từ khách hàng, từ cấp trên...

Trường ĐH Mở TP.HCM bên cạnh kiến thức chuyên môn, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm mời chuyên gia trong và ngoài nước, doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo, sinh viên được tới trực tiếp công trình để tìm hiểu công việc...













