Học thiết kế, mỹ thuật, kiến trúc thời AI có cần năng khiếu?

Ngày 24.3, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Thiết kế-mỹ thuật-kiến trúc thời AI, có cần năng khiếu?". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Thí sinh tham dự kỳ thi vẽ trang trí màu tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM ảnh: đào ngọc thạch

Trong những năm gần đây, công nghệ, đặc biệt trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển vượt bậc có tác động mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực ngành nghề. Người học thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc cần yếu tố năng khiếu, tính thẩm mỹ, tác động này có khác biệt ra sao? Năng khiếu chiếm bao nhiêu phần trăm thành công? Hiện nay các trường ĐH đang đào tạo các ngành học nào khối thiết kế-mỹ thuật-kiến trúc? Những ngành này sử dụng phương thức xét tuyển, tổ hợp môn ra sao, các trường có tổ chức thi năng khiếu?...

Thông tin sẽ có trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến chiều 24.3. Chương trình diễn ra theo 2 khung giờ:

* Đợt 1 (14-15 giờ) gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Võ Thanh Hải , Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;

, giảng viên ngành kiến trúc Trường ĐH Việt Đức; Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

, giảng viên ngành kiến trúc Trường ĐH Việt Đức; Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

* Đợt 2 (15 giờ 15-16 giờ) gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên , Trưởng khoa Kiến trúc mỹ thuật Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH);

, giảng viên khoa Xây dựng Trường ĐH Mở TP.HCM.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 với chủ đề "Thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc thời AI, có cần năng khiếu ?" sẽ là cầu nối giúp các bạn giải mã sự khác biệt giữa đam mê nghệ thuật thuần túy và tư duy thiết kế chuyên nghiệp. Đồng thời thí sinh có dịp tìm hiểu về lộ trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp và cách định vị bản sắc cá nhân trong thị trường lao động đầy biến động hiện nay.