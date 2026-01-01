Bức tranh thị trường lao động IT Việt trong năm 2026

TopCV, nền tảng công nghệ tuyển dụng thông minh vừa công bố báo cáo Xu hướng Tuyển dụng 2026. Dữ liệu được thống kê từ hơn 3.000 đại diện tuyển dụng của doanh nghiệp và người lao động, đa dạng lĩnh vực và nhóm ngành nghề. Dưới đây là những xu hướng đáng chú ý về thị trường lao động công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2026.

Thị trường cạnh tranh, yêu cầu cao sau làn sóng tinh giản

Theo TopCV, năm qua, tính ổn định của thị trường lao động suy giảm. Tỷ lệ chủ động thay đổi công việc và tỷ lệ bị cắt giảm lần lượt là 20,2% và 10%, cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong lực lượng lao động.

Với những lao động bị cắt giảm, việc tìm được công việc phù hợp không dễ dàng, nhất là với những người không có kỹ năng chuyên môn đặc biệt hay người lao động đến từ các ngành nghề đang gặp khủng hoảng. Chỉ có một số ít người lao động bị cắt giảm đã tìm được việc mới, trong đó 4,23% có được công việc đúng chuyên môn và 7,75% phải chấp nhận làm trái ngành.

Dữ liệu thống kê của TopCV cho thấy thị trường lao động rất cạnh tranh khi số lượng ứng viên vượt quá số lượng việc làm. Yêu cầu tuyển dụng ngày càng nâng cao và có nhiều tiêu chuẩn, đòi hỏi người lao động phải không ngừng học hỏi và trau dồi.

Nhân sự công nghệ nhận đãi ngộ cao

Dù cạnh tranh cao nhưng nhân sự trong nhóm ngành công nghệ vẫn được đãi ngộ tốt khi doanh nghiệp muốn giữ chân người tài. Với nhóm IT - Phần mềm, yếu tố tổng đãi ngộ tương xứng chiếm tỷ lệ cao (71,5%). Nhưng nhu cầu đặc biệt của nhóm này là lộ trình phát triển rõ ràng chiếm tới 67,2% và văn hóa đào tạo chuyên môn là 41,9%.

Nhân sự công nghệ tại Việt Nam vẫn nằm trong nhóm nhận đãi ngộ tốt do thiếu hụt lực lượng có chuyên môn cao ẢNH: KHƯƠNG NHA

Khi chuyển việc, họ có những kỳ vọng linh hoạt hơn về lương, như "chỉ cần tăng nhẹ nhưng môi trường làm việc linh hoạt và thoải mái" (28,5%), "không quan tâm lương, ưu tiên phát triển nghề nghiệp" (16,1%), "chấp nhận giảm lương để làm sản phẩm/công nghệ yêu thích" (15,5%). Điều này phần nào thể hiện rằng lao động trong nhóm ngành công nghệ ưu tiên sự phù hợp về chuyên môn và đam mê. Dữ liệu này cũng phản ánh thực tế thị trường, nơi người lao động công nghệ, đặc biệt là những người trẻ xem trọng phát triển kỹ năng và thích làm việc với công nghệ mới.

Nhân sự IT, Kinh doanh được săn đón nhiều nhất

Xét tổng thể toàn thị trường, các vị trí doanh nghiệp có nhu cầu tuyển nhiều trong năm 2026 đang là Kinh doanh/Bán hàng (47,5%); IT - Phần mềm (8,64%); Marketing/Truyền thông/Quảng cáo (8,22%). Lý do hàng đầu cho việc tuyển dụng các vị trí này là đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và tăng trưởng thị trường.

Với ngành IT - Phần mềm, xu hướng tuyển dụng cũng rất rõ ràng. Các vị trí được ưu tiên hàng đầu là Lập trình viên Web (45%), Lập trình viên Back-end (37,4%) và Kỹ sư AI (30%). Các doanh nghiệp IT vẫn đang tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi, đồng thời đầu tư vào những công nghệ mới như AI.

Ngành công nghệ thiếu hụt nhân tài, doanh nghiệp sẵn sàng tăng lương

Theo TopCV, 5 vị trí trong ngành công nghệ khó tuyển nhất đang là: Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (12,2%); Kỹ sư cầu nối (9,92%); Kiến trúc sư giải pháp (9,16%); Lập trình viên Ứng dụng Di động (7,63%); và Kiến trúc sư phần mềm (6,87%).

Các vị trí khó tuyển dụng trong lĩnh vực IT - Phần mềm ở Việt Nam NGUỒN: TOPCV

Các khó khăn chính mà doanh nghiệp gặp phải khi tuyển dụng các vị trí trên bao gồm thiếu hụt ứng viên có kỹ năng cao (55%), cạnh tranh gay gắt với các công ty công nghệ lớn (49,6%) và nguồn cung ứng viên hạn chế (34,3%).

Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp cũng sẵn sàng tăng lương để thu hút nhân tài. Báo cáo cũng chỉ ra rằng ứng viên IT vẫn còn thiếu các kỹ năng mềm quan trọng, như giao tiếp, truyền đạt (47,3%), tư duy phản biện (39,7%) và tư duy sản phẩm (33,6%). Các doanh nghiệp IT - Phần mềm đang tìm kiếm những nhân sự không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn có khả năng làm việc nhóm và các kỹ năng khác.

AI định hình lại thị trường lao động

Khảo sát cho thấy AI đang trở thành yếu tố hàng đầu giúp định hình lại thị trường lao động Việt Nam. Cụ thể, có tới 40,7% doanh nghiệp lựa chọn AI cho chiến lược phát triển thời kỳ mới. Điều này cho thấy sự nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công nghệ mới này. Sự ưu tiên này được thể hiện rõ qua nhu cầu tuyển dụng. Các vị trí dự kiến được tuyển dụng nhiều nhất bao gồm Kỹ sư phần mềm nâng cao (37,97%), Kỹ sư dữ liệu (31,8%), Chuyên gia khoa học dữ liệu (30,75%) và Kỹ sư cơ điện tử/Robotics/Tự động hóa (15,9%).

Với ngành IT - Phần mềm, tỷ lệ doanh nghiệp chọn AI làm định hướng chiến lược còn cao hơn, đạt 58%, tiếp theo là Blockchain (6,1%) và An ninh mạng (5,3%). Các doanh nghiệp này ưu tiên tuyển dụng Lập trình viên Web, Kỹ sư AI và Lập trình viên Back-end, phản ánh sự kết hợp giữa việc củng cố các vị trí cốt lõi và đầu tư vào các công nghệ tiên tiến như AI.

Tuy nhiên, sự phát triển của AI cũng đi kèm với những thách thức. Các ngành như Dịch vụ khách hàng, Marketing, Kinh doanh và IT - Phần mềm... dẫn đầu nhóm có thể thay thế một phần hoặc giảm quy mô nhân viên bởi tác động của AI. Điều này đòi hỏi người lao động trong các lĩnh vực này phải không ngừng học hỏi và trau dồi các kỹ năng mới để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.