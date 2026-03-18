AI có thể hỗ trợ khám chữa bệnh: Đào tạo ngành y ra sao?

Chiều qua 17.3, chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến chủ đề "Học khối ngành sức khỏe thời công nghệ" do Báo Thanh Niên tổ chức không chỉ cung cấp thông tin về tuyển sinh mà còn bàn đến những yếu tố cần thiết để trở thành y, bác sĩ trong một nền y tế thông minh, hiện đại.

Ứ NG DỤNG SÂU RỘNG CÔNG NGHỆ VÀO NGÀNH Y

Tại chương trình tư vấn, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, nhận định khối ngành khoa học sức khỏe hiện nay có nhiều thay đổi rất lớn từ tác động của công nghệ. Đặc biệt, năm 2020, Chính phủ đã có quyết định về thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và năm 2024 ban hành đề án phát triển nguồn nhân lực y tế đến năm 2030.

"Đến năm 2025, VN đã đạt mục tiêu có 15 bác sĩ/vạn dân. Còn mục tiêu đến năm 2030 là phải đạt 19 bác sĩ/vạn dân, 4 dược sĩ/vạn dân, 33 điều dưỡng/vạn dân. Đến năm 2050, tỷ lệ còn cao hơn nữa. Chính vì thế, việc tuyển sinh và đào tạo các ngành khối sức khỏe tại các trường cũng đóng vai trò rất quan trọng", tiến sĩ Hải thông tin.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, sinh viên khối ngành sức khỏe không chỉ được đào tạo chuyên môn mà còn được trang bị kiến thức về công nghệ ẢNH: MỸ QUYÊN

Theo tiến sĩ Hải, đến thời điểm này, ngành y tế nói chung đã ứng dụng công nghệ rất mạnh mẽ, như thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử, AI được ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh, internet vạn vật ứng dụng trong hệ thống quản lý bệnh viện... "Công nghệ AI cốt lõi được ứng dụng là học máy, thị giác máy tính, robot... mang đến độ chính xác cao, tiết kiệm thời gian, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình làm việc và nghiên cứu", tiến sĩ Hải nhận định.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho rằng công nghệ, đặc biệt là AI, đang tác động sâu và rộng tới tất cả các lĩnh vực, trong đó có y tế.

"AI có thể hỗ trợ đội ngũ y tế làm việc nhưng tư duy cốt lõi, sự tương tác, sự am hiểu, tính nhân văn thì thầy thuốc, con người vẫn quan trọng hàng đầu. Chẩn đoán bệnh, phác đồ điều trị vẫn cần bác sĩ", thạc sĩ Phương chia sẻ.

Tương tự, thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhận định trong y tế vận dụng AI sẽ giúp tiết kiệm thời gian, nhanh hơn, chính xác hơn, nhưng yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất, có thể kiểm soát các tình huống thực tế.

C HỈ TIÊU, PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ Võ Thanh Hải lưu ý thí sinh muốn đăng ký xét tuyển các ngành thuộc khối sức khỏe (cùng với luật và sư phạm) cần đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) do Bộ GD-ĐT quy định.

"Tại phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, sau khi có kết quả thi Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm sàn. Ở các phương thức còn lại, với ngành y đa khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền, dược học thì thí sinh cần có điểm thi tốt nghiệp 3 môn (toán, văn và một môn thi tốt nghiệp khác) đạt 20 điểm, xếp loại học tập lớp 12 tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 8,5 trở lên. Các ngành như điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, y học dự phòng… cần có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 16,5, xếp loại học tập lớp 12 đạt khá hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 6,5 trở lên", tiến sĩ Hải thông tin.

Các khách mời tham gia tư vấn lựa chọn ngành học khối sức khỏe tại Báo Thanh Niên chiều 17.3 ẢNH: LÊ THANH HẢI

Tại ĐH Duy Tân, năm 2026 tuyển sinh 5 ngành khối sức khỏe gồm: y đa khoa, răng hàm mặt, dược, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học; bên cạnh đó có 2 ngành liên quan là công nghệ sinh học, kỹ thuật y sinh, với chỉ tiêu khoảng 900. Trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và V-SAT để xét tuyển.

Trong khi đó, khối khoa học sức khỏe của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có các ngành dược, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, công nghệ thẩm mỹ, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm và dự kiến năm nay mở thêm 2 ngành mới là y đa khoa, y học cổ truyền. Thí sinh có thể sử dụng các phương thức xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp, xét điểm V-SAT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và xét học bạ 6 học kỳ.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng tuyển sinh và đào tạo nhiều ngành như y khoa, răng hàm mặt, điều dưỡng, dược học, y học cổ truyền, kỹ thuật phục hồi chức năng... với 5 phương thức xét tuyển: xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội và trường ĐH Sư phạm TP.HCM; xét điểm, V-SAT; xét kết hợp học bạ và điểm thi và xét tuyển thẳng.

Về tổ hợp, các môn chính để xét tuyển vào các trường vẫn gồm toán - hóa, toán - lý, toán - sinh. Đây là những môn cốt lõi và nền tảng để học tốt ngành y dược.

Với sự tác động lớn của công nghệ, theo đại diện các trường, việc đào tạo khối ngành sức khỏe có nhiều thay đổi. Chẳng hạn, ĐH Duy Tân đầu tư hệ thống mô hình ảo, tạo hệ sinh thái về khoa học - công nghệ thuận lợi cho việc thực hành, đào tạo y khoa trong bối cảnh hiện nay. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng xây dựng cơ sở thực hành hiện đại, ứng dụng công nghệ và kết nối với các bệnh viện để sinh viên thực hành, thực tập.

C ÁC TỐ CHẤT CẦN THIẾT ĐỂ HỌC NGÀNH Y

Tiến sĩ Võ Thanh Hải cho rằng bên cạnh phải học tốt các môn toán, lý, hóa, sinh, người học khối ngành sức khỏe cần có bản lĩnh, có khả năng chịu được áp lực cao và có sức khỏe tốt vì công việc rất vất vả. Ngoài ra, còn phải tỉ mỉ, chăm chỉ, kiên trì để điều trị cho bệnh nhân.

"Bên cạnh vững lý thuyết, vững nền tảng, sinh viên cần biết sử dụng công nghệ, đặc biệt trường đề cao giáo dục cảm xúc, tinh thần nhân văn cho sinh viên khối ngành sức khỏe vì đây là nghề cần sự sẻ chia, thấu cảm", thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương cho hay.

Thạc sĩ Trương Quang Trị cũng cho rằng vững chuyên môn, áp dụng tốt công nghệ là các tiêu chí cần thiết trong bối cảnh hiện nay. "Các em cũng cần có tinh thần học tập suốt đời, kỹ năng giao tiếp, có trái tim nhân hậu để biết thấu cảm, lắng nghe, chia sẻ, đồng hành với bệnh nhân. Ngoài ra, sự kiên trì và có trách nhiệm với cộng đồng cũng rất quan trọng", thạc sĩ Trị nêu quan điểm.