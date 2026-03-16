Bộ GD-ĐT: Sẽ giữ quy định bắt buộc hiệu trưởng, hiệu phó tham gia đứng lớp

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho biết, dự kiến điều lệ trường phổ thông khi ban hành chính thức sẽ quy định hiệu trưởng, hiệu phó phải trực tiếp giảng dạy (đứng lớp) thay vì quy đổi bằng hoạt động chuyên môn khác, đảm bảo thống nhất như bậc học mầm non.

Theo ông Tài, đây cũng là nội dung sẽ do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) là đầu mối xây dựng thống nhất giữa các cấp học.

Trước đó, góp ý dự thảo Điều lệ trường phổ thông mà Bộ GD-ĐT công bố, đối với quy định "tham gia dạy học theo quy định về định mức tiết dạy" đối với hiệu trưởng, hiệu phó, một số sở GD-ĐT đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định theo hướng linh hoạt, cho phép quy đổi định mức tiết dạy bằng hoạt động chuyên môn khác như: dự giờ, chủ trì sinh hoạt chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên (giáo viên), hướng dẫn chuyên môn.

Tại văn bản tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý cho dự thảo nêu trên, Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT) cho biết đã tiếp thu và sẽ điều chỉnh dự thảo thông tư về nội dung này theo hướng hiệu trưởng, hiệu phó tham gia dạy học theo quy định về định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng hoặc thực hiện các hoạt động chuyên môn khác và "được quy đổi định mức tiết dạy theo quy định".

Trong khi đó, theo quy định mới về chế độ làm việc với giáo viên mầm non mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành thì ghi rõ về định mức giờ dạy trong tuần của hiệu trưởng là 2 giờ/tuần; hiệu phó là 4 giờ/tuần. Đồng thời, hiệu trưởng, hiệu phó không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy hoặc sử dụng các giờ dạy được quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức giờ dạy.

Việc hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non phải tham gia đứng lớp trong khi ở phổ thông lại dự kiến cho "quy đổi" đã khiến nhiều ý kiến băn khoăn, thắc mắc.

Thực tế, khi góp ý dự thảo về chế độ làm việc với giáo viên mầm non, không ít sở GD-ĐT cũng đề nghị cho phép quy đổi việc trực tiếp giảng dạy sang một số hoạt động chuyên môn khác.

Tuy nhiên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục vẫn giữ quy định buộc hiệu trưởng, hiệu phó tham gia giảng dạy và cho rằng việc giảng dạy trực tiếp để cán bộ quản lý nắm được chương trình giáo dục mầm non, hiểu được tâm sinh lý của trẻ để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý.

Trên thực tế, từ khi có quy định hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông phải trực tiếp đứng lớp đến nay, ở nhiều trường mặc nhiên thừa nhận điều này chỉ là hình thức nên không quan tâm ở trường mình thực hiện ra sao; nhiều hiệu trưởng không đảm bảo được đủ số tiết đứng lớp như quy định, nhiều người tự "quy đổi" sang việc dự giờ, sinh hoạt chuyên môn khác.

Điều đáng nói là dù không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giảng dạy theo định mức, trong nhiều năm liền, hiệu trưởng, hiệu phó vẫn được chi trả phụ cấp đứng lớp 35%.

Ông Đặng Tự Ân, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT), cũng cho rằng: "Dù khối lượng công việc quản lý thường rất lớn, nhất là trường có quy mô nhiều lớp, nhưng nếu hiệu trưởng tham gia trực tiếp giảng dạy một số tiết sẽ giữ được chuyên môn sư phạm vốn được đào tạo của mình; hiểu thực tế lớp học; làm gương về chuyên môn cho giáo viên".