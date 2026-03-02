Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: 'Trong khu đô thị Olympic phải có trường công lập'

Chiều ngày 2.3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, (đơn vị bầu cử số 7).

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri tại xã Thanh Oai chiều 2.3 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở HĐND - UBND xã Thanh Oai, truyền trực tiếp đến điểm cầu P.Thanh Liệt và các xã: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hoà, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân.

Tại đơn vị bầu cử số 7 có 5 ứng cử viên, gồm: bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Thái Bình (tỉnh Hưng Yên); bà Nguyễn Thị Diệu Hồng (công tác ở Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội); ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Đống Đa (Hà Nội).

Tại hội nghị, các cử tri đã đặt một số câu hỏi với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội về một số vấn đề công bằng xã hội, quản lý dạy thêm, học thêm; vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu đô thị Olympic.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao đổi với cử tri ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trao đổi về một số vấn đề cử tri quan tâm ở lĩnh vực GD-ĐT, quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh rằng, GD-ĐT là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì thế, những gì thuộc về thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, bộ sẽ cố gắng thực hiện. Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ phản ánh những kiến nghị của cử tri đến với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Đối với ý kiến cử tri về công bằng xã hội, ông Sơn cho biết, trong lĩnh vực GD-ĐT là quyền tiếp cận giáo dục chất lượng cao, từ giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học đối với mọi người dân ở các vùng miền, địa phương khác nhau, với những đối tượng khác nhau đều có quyền, cơ hội tiếp cận bình đẳng, công bằng.

Và, Nhà nước đã có nhiều chính sách để GD-ĐT ngày càng công bằng hơn, như vừa qua có việc miễn học phí; xây dựng 248 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới.

Theo ông Hoàng Minh Sơn, chúng ta trong tiến trình đô thị hóa, đặc biệt ở các xã thuộc đơn vị bầu cử số 7 thì đang triển khai dự án khu đô thị Olympic với diện tích rất rộng.

"Chúng tôi là những nhà quản lý giáo dục thì luôn luôn quan tâm vấn đề này. Và chắc chắn sẽ có những phản ánh, kiến nghị để làm sao trong khu đô thị này phải quy hoạch đầy đủ hệ thống trường lớp. Không chỉ trường lớp dân lập, tư thục, mà phải làm sao để có đất công xây dựng trường công lập, để người dân với mức thu nhập khác nhau, điều kiện khác nhau đều có quyền tiếp cận với giáo dục", ông Sơn khẳng định.

Nhắc lại ý kiến cử tri về vấn đề một bộ sách giáo khoa dùng chung, ông Sơn cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, sửa đổi những điểm còn hạn chế để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng cam kết sẽ đấu tranh với những hiện tượng chưa lành mạnh trong việc dạy thêm, học thêm, hướng tới việc vừa đảm bảo quyền học tập, nâng cao dân trí, phát huy năng lực cá nhân, vừa đảm bảo dạy thêm, học thêm phải công bằng và "hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực".