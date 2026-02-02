Bỏ quy định bắt buộc hiệu trưởng, hiệu phó phải trực tiếp đứng lớp?

Bộ GD-ĐT cho biết, đến thời điểm này đã nhận được 366 ý kiến, phản biện xã hội đối với dự thảo thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Trong đó, Sở GD-ĐT TP.HCM góp ý: "Đối với quy định "tham gia dạy học theo quy định về định mức tiết dạy" đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định theo hướng linh hoạt, cho phép quy đổi định mức tiết dạy bằng hoạt động chuyên môn khác như: dự giờ, chủ trì sinh hoạt chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên, hướng dẫn chuyên môn".

Dự kiến hiệu trưởng, hiệu phó có thể thực hiện các hoạt động chuyên môn khác và được quy đổi thành định mức tiết dạy (ảnh minh họa) ẢNH: V.Đ

Đề nghị này nhận được nhiều quan tâm bởi lâu nay không ít hiệu trưởng, hiệu phó bị "tố" hoặc bị xử lý kỷ luật vì không trực tiếp đứng lớp đủ số tiết theo quy định nhưng vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

Bộ GD-ĐT cho biết đã tiếp thu và điều chỉnh dự thảo thông tư về nội dung này như sau: "Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn; tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định; tham gia dạy học theo quy định về định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng hoặc thực hiện các hoạt động chuyên môn khác và được quy đổi định mức tiết dạy theo quy định".

Hiệu trưởng trong dự thảo thông tư còn có nhiều trọng trách khác, trong đó thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường;

Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện công khai đối với nhà trường và xã hội theo quy định của pháp luật…

Quyền và nghĩa vụ của hiệu trưởng trong dự thảo thông tư, ngoài các quyền và nghĩa vụ của nhà giáo còn được thực hiện các nội dung quản lý giáo dục khi được phân cấp, ủy quyền. Được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định; thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

Thực hiện công khai đối với nhà trường và xã hội theo quy định của pháp luật; đối xử công bằng, bình đẳng trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Thúc đẩy việc xây dựng, phát triển môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật...

Không làm hiệu trưởng tại một trường quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp

Vẫn theo dự thảo thông tư, hiệu trưởng không công tác tại một trường công lập quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Trường hợp đối với vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định.

Góp ý, Sở GD-ĐT Vĩnh Long đề nghị bỏ nội dung này; đồng thời kiến nghị bổ sung hướng dẫn cho trường hợp các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Giữ quan điểm, cơ quan soạn thảo của Bộ GD-ĐT cho rằng, quy định hiệu trưởng không giữ chức vụ tại một trường công lập quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp nhằm đổi mới quản trị; không quy định cụ thể số lượng phó hiệu trưởng trong điều lệ để bảo đảm thống nhất với quy định của Chính phủ về quản lý biên chế.

Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường phổ thông là 5 năm. Sau mỗi năm học, hiệu trưởng được giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định.

Còn Sở GD-ĐT Lai Châu thì đề nghị xem xét bổ sung vào thông tư nhiệm vụ tuyển dụng, tiếp nhận theo phân cấp, phân quyền của địa phương; ký hợp đồng… với giáo viên. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT nêu rõ: "Nhiệm vụ tuyển dụng giáo viên được quy định theo phân cấp, phân quyền, bảo đảm thống nhất với luật Nhà giáo và pháp luật có liên quan".

Hiệu trưởng trường phổ thông là nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động và bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường; chịu trách nhiệm giải trình cá nhân trước cấp có thẩm quyền và pháp luật về chất lượng giáo dục, an toàn trường học và các hoạt động của nhà trường.