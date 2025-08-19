Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với việc thực hiện chia vùng để tính định mức giáo viên theo quy định tại khoản 1 điều 3 Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Bộ GD-ĐT lưu ý: các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường sau sáp nhập tiếp tục áp dụng cách tính định mức giáo viên theo vùng như trước khi sắp xếp cho đến khi có hướng dẫn mới.

Bộ GD-ĐT hướng dẫn tiếp tục tính định mức giáo viên theo vùng như trước khi sắp xếp bộ máy ẢNH: B.N

Việc thực hiện định mức học sinh/lớp trong các trường tiểu học, trung học cơ sở đối với những trường hợp đặc biệt mà phải bố trí số lượng học sinh/lớp thấp hơn hoặc cao hơn so với mức bình quân theo vùng quy định thì UBND cấp tỉnh quyết định định mức số lượng học sinh/lớp phù hợp với thực tế.

Về quy trình thực hiện, Bộ GD-ĐT yêu cầu căn cứ tình hình các điều kiện đảm bảo hiện có (điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ…), hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tính toán, đề xuất với UBND cấp xã về định mức học sinh/lớp; UBND cấp xã xem xét, báo cáo sở GD-ĐT để sở trình chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định cụ thể sĩ số thấp hơn hoặc phải vượt quá mức trần tối đa quy định phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm giải quyết những tình huống đặc biệt, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 20.

Thông tư 20 ban hành năm 2023 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập chia 3 vùng để tính định mức giáo viên.

Cụ thể, tại điều 3 của Thông tư hướng dẫn, quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên như sau:

Vùng 1: Các xã khu vực II, khu vực III theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ;

Vùng 2: Các xã khu vực I (trừ các phường, thị trấn) theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Vùng 3: Các phường, thị trấn thuộc khu vực I theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các xã, phường, thị trấn còn lại.

Số lượng học sinh/lớp theo vùng để làm căn cứ giao hoặc phê duyệt số lượng giáo viên và người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

Vùng 1: Bình quân 25 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; vùng 2: Bình quân 30 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 40 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; vùng 3: Bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 45 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

Thời điểm ban hành thông tư trên, Bộ GD-ĐT yêu cầu việc xác định số lượng học sinh/lớp được tính cụ thể theo từng cơ sở giáo dục, không xác định theo đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh.

Căn cứ quy định chia vùng, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định các đơn vị cấp xã theo từng vùng làm căn cứ để tính định mức giáo viên cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Văn bản hướng dẫn này của Bộ GD-ĐT được cho là sẽ giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn và có phương án chuẩn bị đội ngũ cho năm học mới.