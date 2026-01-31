Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giáo viên tố cáo hiệu trưởng 'lợi dụng chức vụ, hưởng chế độ chính sách trái quy định'

Quế Hà
Quế Hà
31/01/2026 16:32 GMT+7

Giáo viên ở xã Đồng Kho gửi đơn đến các cơ quan của tỉnh Lâm Đồng phản ánh hiệu trưởng dạy hai tiết mỗi tuần được hưởng phụ cấp 140%, trong khi nhiều giáo viên dạy vượt chuẩn lại không được áp dụng chính sách này.

Hiệu trưởng hưởng phụ cấp ước tính trên 300.000.000 đồng?

Bà L.T.H.V, giáo viên Trường tiểu học Đức Bình 2, xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, Bình Thuận cũ), có đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Nhựt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Bình 2 "lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hưởng chế độ chính sách trái quy định".

Theo bà L.T.H.V, Trường tiểu học Đức Bình 2 có 2 điểm trường (2 cơ sở). Tại điểm trường chính không được hưởng các chế độ chính sách đặc thù cho vùng đặc biệt khó khăn, theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Nghị định 76/CP), chỉ điểm trường phụ mới được hưởng ưu đãi này.

Do vậy, ông Nhựt "tự phân công" mình dạy 2 tiết/tuần ở điểm trường phụ, nơi được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt cho vùng khó khăn (cách điểm trường chính chỉ 1 km).

Theo bà L.T.H.V, Nghị định 76/CP quy định giáo viên dạy trực tiếp tại vùng đặc biệt trên 50% thời gian làm việc thì sẽ được hưởng 70% phụ cấp ưu đãi và 70 % phụ cấp thu hút (theo điều 6, điều 8 của nghị định này).

Giáo viên tố cáo hiệu trưởng lợi dụng chế độ ưu đãi, gây thất thoát ngân sách- Ảnh 1.

Trường tiểu học Đức Bình 2 (điểm trường chính) chỉ có 6 lớp học

ẢNH: Q.H

Nội dung trong đơn tố cáo của bà L.T.H.V gửi đến các cơ quan của tỉnh Lâm Đồng và UBND xã Đồng Kho cho rằng, theo quy định ông Nguyễn Văn Nhựt chỉ được hưởng 35% phụ cấp ưu đãi ngành (theo Thông tư 01/2006), chứ không đủ điều kiện để hưởng tổng cộng 140% phụ cấp theo Nghị định 76/CP.

Do vậy, theo bà V., ông Nguyễn Văn Nhựt "tự xếp mình vào diện được hưởng chế độ ưu đãi" theo Nghị định 76/CP, để hưởng phụ cấp 140% tổng cộng là 46 tháng, ước tính trên 300.000.000 đồng.

"Tôi cho rằng hành vi của ông Nguyễn Văn Nhựt có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi ngân sách nhà nước", bà L.T.H.V trình bày.

Hiệu trưởng được hưởng nhưng giáo viên thì không ?

Đáng chú ý, theo đơn trình bày của bà L.T.H.V, hiệu trưởng được hưởng 140% phụ cấp ưu đãi khi chỉ dạy 2 tiết/tuần ở điểm trường phụ nhưng trường có 5 giáo viên, trong đó có bà V. trực tiếp giảng dạy tại cùng điểm trường này lại không được hưởng ưu đãi theo Nghị định 76/CP.

Theo bà L.T.H.V, trong năm học 2024-2025, bà trực tiếp dạy ở điểm trường phụ từ 12 tiết đến 15 tiết/tuần, tức là dạy vượt quá 50% số tiết dạy quy định, nhưng không được hưởng chính sách theo Nghị định 76/CP.

Giáo viên tố cáo hiệu trưởng lợi dụng chế độ ưu đãi, gây thất thoát ngân sách- Ảnh 2.

Trường tiểu học Đức Bình 2 (điểm trường phụ, có 10 lớp), nơi được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt cho vùng khó khăn, dù chỉ cách cơ sở chính chừng 1 km

ẢNH: Q.H

Hiệu trưởng giải thích gì?

Trả lời PV Thanh Niên (vào trưa 31.1), ông Nguyễn Văn Nhựt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Bình 2, giải thích sở dĩ cô L.T.H.V không được hưởng ưu đãi theo Nghị định 76/CP (năm học 2024-2025) là do cô đã được hưởng chính sách ưu đãi này vào năm học trước.

"Điểm trường chính hiện chỉ có 6 lớp, trong khi điểm trường phụ có tới 10 lớp. Theo quy định, mỗi lớp cần bố trí 1,5 giáo viên, nên riêng điểm trường phụ phải có đủ 15 giáo viên mới bảo đảm định mức. Vì vậy, toàn bộ giáo viên đang công tác tại điểm trường chính đều phải tham gia giảng dạy tại điểm trường phụ và chỉ được luân phiên hưởng chế độ ưu đãi trong thời gian trực tiếp giảng dạy tại cơ sở này", ông Nguyễn Văn Nhựt cho biết.

Trả lời PV Thanh Niên ngày 30.1, ông Lưu Tấn Nhạn, Chủ tịch UBND xã Đồng Kho, cho biết UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành xác minh và có kết luận từng vụ việc và trả lời cho cô L.T.H.V. Đồng thời, xã đã yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm. "Riêng nội dung cô này tố cáo sai phạm của hiệu trưởng thì hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý giải quyết, phải chờ kết quả từ công an", Chủ tịch UBND xã Đồng Kho Lưu Tấn Nhạn nhấn mạnh.


Tin liên quan

13 giáo viên tố cáo hiệu trưởng lạm thu, nhận tiền chạy việc

13 giáo viên tố cáo hiệu trưởng lạm thu, nhận tiền chạy việc

Quá bức xúc vì hiệu trưởng lạm thu , chi tiêu tài chính sai quy định, 13 giáo viên của Trường mầm non Quảng Thắng (phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) đã làm đơn tố cáo hiệu trưởng nhà trường.

Khám phá thêm chủ đề

giáo viên Chế độ Tố cáo hiệu trưởng Lâm Đồng thất thoát ngân sách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận