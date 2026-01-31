Giáo viên tố cáo hiệu trưởng 'lợi dụng chức vụ, hưởng chế độ chính sách trái quy định'

Hiệu trưởng hưởng phụ cấp ước tính trên 300.000.000 đồng?

Bà L.T.H.V, giáo viên Trường tiểu học Đức Bình 2, xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, Bình Thuận cũ), có đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Nhựt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Bình 2 "lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hưởng chế độ chính sách trái quy định".

Theo bà L.T.H.V, Trường tiểu học Đức Bình 2 có 2 điểm trường (2 cơ sở). Tại điểm trường chính không được hưởng các chế độ chính sách đặc thù cho vùng đặc biệt khó khăn, theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Nghị định 76/CP), chỉ điểm trường phụ mới được hưởng ưu đãi này.

Do vậy, ông Nhựt "tự phân công" mình dạy 2 tiết/tuần ở điểm trường phụ, nơi được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt cho vùng khó khăn (cách điểm trường chính chỉ 1 km).

Theo bà L.T.H.V, Nghị định 76/CP quy định giáo viên dạy trực tiếp tại vùng đặc biệt trên 50% thời gian làm việc thì sẽ được hưởng 70% phụ cấp ưu đãi và 70 % phụ cấp thu hút (theo điều 6, điều 8 của nghị định này).

Trường tiểu học Đức Bình 2 (điểm trường chính) chỉ có 6 lớp học ẢNH: Q.H

Nội dung trong đơn tố cáo của bà L.T.H.V gửi đến các cơ quan của tỉnh Lâm Đồng và UBND xã Đồng Kho cho rằng, theo quy định ông Nguyễn Văn Nhựt chỉ được hưởng 35% phụ cấp ưu đãi ngành (theo Thông tư 01/2006), chứ không đủ điều kiện để hưởng tổng cộng 140% phụ cấp theo Nghị định 76/CP.

Do vậy, theo bà V., ông Nguyễn Văn Nhựt "tự xếp mình vào diện được hưởng chế độ ưu đãi" theo Nghị định 76/CP, để hưởng phụ cấp 140% tổng cộng là 46 tháng, ước tính trên 300.000.000 đồng.

"Tôi cho rằng hành vi của ông Nguyễn Văn Nhựt có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi ngân sách nhà nước", bà L.T.H.V trình bày.

Hiệu trưởng được hưởng nhưng giáo viên thì không ?

Đáng chú ý, theo đơn trình bày của bà L.T.H.V, hiệu trưởng được hưởng 140% phụ cấp ưu đãi khi chỉ dạy 2 tiết/tuần ở điểm trường phụ nhưng trường có 5 giáo viên, trong đó có bà V. trực tiếp giảng dạy tại cùng điểm trường này lại không được hưởng ưu đãi theo Nghị định 76/CP.

Theo bà L.T.H.V, trong năm học 2024-2025, bà trực tiếp dạy ở điểm trường phụ từ 12 tiết đến 15 tiết/tuần, tức là dạy vượt quá 50% số tiết dạy quy định, nhưng không được hưởng chính sách theo Nghị định 76/CP.

Trường tiểu học Đức Bình 2 (điểm trường phụ, có 10 lớp), nơi được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt cho vùng khó khăn, dù chỉ cách cơ sở chính chừng 1 km ẢNH: Q.H

Hiệu trưởng giải thích gì?

Trả lời PV Thanh Niên (vào trưa 31.1), ông Nguyễn Văn Nhựt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Bình 2, giải thích sở dĩ cô L.T.H.V không được hưởng ưu đãi theo Nghị định 76/CP (năm học 2024-2025) là do cô đã được hưởng chính sách ưu đãi này vào năm học trước.

"Điểm trường chính hiện chỉ có 6 lớp, trong khi điểm trường phụ có tới 10 lớp. Theo quy định, mỗi lớp cần bố trí 1,5 giáo viên, nên riêng điểm trường phụ phải có đủ 15 giáo viên mới bảo đảm định mức. Vì vậy, toàn bộ giáo viên đang công tác tại điểm trường chính đều phải tham gia giảng dạy tại điểm trường phụ và chỉ được luân phiên hưởng chế độ ưu đãi trong thời gian trực tiếp giảng dạy tại cơ sở này", ông Nguyễn Văn Nhựt cho biết.

Trả lời PV Thanh Niên ngày 30.1, ông Lưu Tấn Nhạn, Chủ tịch UBND xã Đồng Kho, cho biết UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành xác minh và có kết luận từng vụ việc và trả lời cho cô L.T.H.V. Đồng thời, xã đã yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm. "Riêng nội dung cô này tố cáo sai phạm của hiệu trưởng thì hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý giải quyết, phải chờ kết quả từ công an", Chủ tịch UBND xã Đồng Kho Lưu Tấn Nhạn nhấn mạnh.



