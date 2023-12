Áp lực, nóng trong người vì công việc cuối năm bận gấp đôi, gấp ba

Tết về gần cũng là lúc bước vào cao điểm mùa deadline. Những bữa ăn vội hơn, các quán cà phê 24 giờ đông người hơn, nhiều công ty sáng đèn về đêm hơn. Công việc dồn dập, không khí gấp gáp khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy kiệt sức, bức bối, nóng trong người nhiều hơn.

Những cuộc họp quá nửa đêm

Gần 12 giờ đêm, công ty Cao Nhã Thụy làm việc vẫn sáng đèn. Trong phòng họp, anh cùng ban lãnh đạo vẫn miệt mài thảo luận, trên màn hình đầy những con số, biểu đồ. Trên bàn mỗi người, cạnh máy tính cá nhân là những ổ bánh mì ăn khuya cùng chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh.

Là trưởng nhóm marketing trong ngành thực phẩm - Nhã Thụy (29 tuổi) cho biết những cuộc họp tới quá nửa đêm là chuyện bình thường. "Do đặc thù của ngành, mỗi ngày ban lãnh đạo sẽ xem xét đưa ra những điều chỉnh để kích cầu tiêu dùng, đảm bảo doanh số. Có những ngày họp tới 1 giờ đêm vẫn chưa xong", Thụy cho biết.



Cận tết, nhiều người trẻ nỗ lực cày ngày đêm để đảm bảo deadline và đạt KPI công việc

Càng gần tết, công việc của Nhã Thụy tăng gấp ba, bốn lần ngày thường. Ngoài việc theo dõi chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi tết, anh còn chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho năm mới, dự toán ngân sách; xử lý các hợp đồng còn tồn đọng cùng hàng trăm việc không tên mỗi ngày.

"Sau những buổi họp đến quá nửa đêm, hôm sau mình đến công ty luôn trong tình trạng uể oải, mệt mỏi, các bạn trong nhóm hỏi thì biết mình bị nóng trong người nên chỉ mình cách thanh lọc cơ thể bằng Trà thanh nhiệt Dr Thanh để "giúp sếp bớt nóng hơn", Thụy hóm hỉnh nói.

"Mình cũng uống thử vài ngày, bất ngờ là cảm thấy bản thân tươi mát hơn, đỡ bức bối, ngột ngạt, khó chịu hơn. Thế là từ đó trong các cuộc họp với ban lãnh đạo luôn có thêm chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh để mọi người cùng sử dụng", anh tươi cười cho biết.



Áp lực công việc cộng liên tục thức khuya và sử dụng đồ ăn nhanh khiến nhiều bạn trẻ gặp tình trạng nóng trong người vào dịp cuối năm này

Cách Thụy khoảng chục cây số, tại một quán cà phê 24 giờ trên đường Nguyễn Gia Trí (Bình Thạnh), Huyền Trang vừa cặm cụi ghi chép, vừa họp trực tuyến với nhóm, bên cạnh cô là chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh để làm mát cơ thể.

Từ khi vào mùa tết, khái niệm nghỉ xả hơi đã không còn trong suy nghĩ của Huyền Trang. Dù đã xác định từ trước nhưng cô vẫn không tránh khỏi áp lực, nóng trong người khi liên tục cày đêm vì khối lượng công việc quá lớn.



Để giúp bản thân luôn tươi mát, nhiều bạn trẻ tìm đến Trà thanh nhiệt Dr Thanh như một thức uống cứu cánh mùa deadline để thanh lọc, làm mát cơ thể khỏi nóng trong người

Sau 1 tháng liền thức đêm liên tục và thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, thức ăn cay nóng, người mình trở nên phờ phạc, sút ký, da khô và xấu hơn, cảm giác luôn bứt rứt, khó chịu bởi nóng trong người, Trang kể.

Để thanh lọc cơ thể, giữ nét tươi mát, xinh đẹp, nữ freelance đã thử qua nhiều cách, từ uống nước đắng, hồng trà, rau má mix, mía lau nhưng không đủ "đô". "Nửa tháng nay mình chuyển qua uống Trà thanh nhiệt Dr Thanh vì thấy mọi người chia sẻ cách thanh lọc cơ thể trên các hội nhóm "cú đêm". Sau vài ngày uống loại trà thảo mộc tự nhiên này mình cảm thấy tươi mát, dễ chịu và cơ thể nhẹ nhàng hơn trước", Trang cho biết.

Nỗ lực làm việc và mong có thưởng tết

Mặc dù bận gấp 3, 4 lần bình thường và không tránh khỏi mệt mỏi song Nhã Thụy vẫn cảm thấy may mắn vì còn được làm việc. Anh giãi bày: "Kinh tế khó khăn, làn sóng cắt giảm nhân sự ngày càng tăng nên nhìn theo hướng tích cực thì mình vẫn là người may mắn khi có công việc".



Nhiều người trẻ thanh lọc cơ thể với Trà thanh nhiệt Dr Thanh để tươi mát chạy deadline, nỗ lực vì một cái tết "có bánh chưng"

Thụy cho biết anh thường xuyên động viên các bạn trong nhóm nỗ lực làm việc, "cháy" hết mình trong mùa deadline bởi đây là thời điểm quyết định tới doanh số, lương, thưởng tết của mọi người trong công ty.

"Vì một cái tết ấm no, dù công việc có áp lực, phải overtime hay thức đêm cày deadline thì mong các bạn cũng ráng. Nếu thiếu ngủ, nóng trong người thì thanh lọc, làm mát cơ thể bằng Trà thanh nhiệt Dr Thanh, tất cả vì một cái Tết có bánh chưng, bánh tét,", Thụy tươi cười kể về cách động viên nhóm trong mùa tết.

Giống với Nhã Thụy, Trường An, tổ trưởng sản xuất tại một công ty thực phẩm (Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết dịp cuối năm này anh liên tục tăng ca về đêm để kịp sản xuất, cung ứng sản phẩm cho thị trường mùa Tết.

Làm trong khâu sản xuất nên An có nhiều kinh nghiệm giúp "hạ nhiệt" cơn nóng trong người vì tăng ca đêm. "Trong xưởng mình làm luôn trữ sẵn thùng Trà thanh nhiệt Dr Thanh ướp lạnh để thanh lọc cơ thể khỏi nóng trong người vì thiếu ngủ hay thói quen ăn mì giữa ca", An tiết lộ.

Nóng trong người vì công việc tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường nhưng các bạn trẻ vẫn nhiệt tình làm việc và thanh lọc, làm mát cơ thể để cống hiến cho doanh nghiệp trong dịp cuối năm

Nói về công việc cuối năm, An cho biết anh cảm thấy may mắn khi không bị cắt giảm thời gian làm việc mà còn được tăng ca. "Có việc làm lúc này đã là tốt rồi, được tăng ca, có thêm thu nhập thì còn may mắn hơn nữa. Tuy nhiên, mình và các anh em trong xưởng vẫn hy vọng Tết có thưởng, dù ít hay nhiều để có thêm động lực làm việc và mang tiền về cho vợ ngày tết", An tươi cười cho biết.