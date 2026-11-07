Áp lực tồn kho, ô tô ồ ạt ưu đãi giảm giá

Bất chấp lượng ô tô bán ra trên thị trường sau ba quý đầu năm 2026 vẫn đang ở mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Sức mua vừa tìm lại nhịp tăng trưởng trong tháng 9 đã ngay lập tức cho thấy dấu hiệu chững lại khi lượng tiêu thụ nhiều mẫu mã lại sụt giảm trong tháng 10.2026. Riêng Toyota - một trong những thương hiệu ô tô hút khách nhất thị trường một lần nữa chứng kiến doanh số sụt giảm hơn 800 xe trong tháng 10.2026 sau khi đã bán ra gần 7.000 xe trong tháng 9.2026.

Hãng ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026?

Kết quả này một lần nữa cho thấy sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam xuyên suốt từ đầu năm đến nay đang thiếu sự ổn định. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), dù doanh số bán hàng toàn ngành vẫn tăng trưởng nhưng đang dần chậm lại khi trôi về giai đoạn cuối năm. Cụ thể, lượng tiêu thụ ô tô của các thành viên VAMA từng đạt mức tăng trưởng 25 - 30% trong giai đoạn nửa đầu năm 2026, nhưng khi tháng 9.2026 khép lại, doanh số chỉ tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số bán hàng toàn ngành vẫn tăng trưởng nhưng đang dần chậm lại khi trôi về giai đoạn cuối năm ẢNH: BÁ HÙNG

Trưởng nhóm bán hàng của một đại lý Mitsubishi khu vực TP.HCM cho biết: "Dù các nhà sản xuất phân phối rất nỗ lực để kích cầu tuy nhiên những biến động về kinh tế, chính sách tín dụng đang kìm hãm đà tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam".

Thời gian bán hàng của năm 2026 chỉ còn lại chưa đến 2 tháng, và nhiều đại lý ô tô đối diện với nguy cơ xe tồn kho gia tăng. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tính đến thời điểm hiện tại, không chỉ các mẫu ô tô lắp ráp trong nước, ngay xe cả xe nhập khẩu nguyên chiếc của một số thương hiệu vẫn đang tồn kho phiên bản đời cũ, đặc biệt là xe sản xuất năm 2025. Trong bối cảnh đó nhiều mẫu mã ô tô đang được các đại lý tăng mức ưu đãi, "đại hạ giá" để tránh nguy cơ dồn hàng tồn kho khi bước sang năm 2027.

Trong tháng 11.2026, Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng mua các mẫu Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Cụ thể, khách mua Toyota Vios được ưu đãi, giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng, tùy phiên bản. Avanza Premio có mức giảm 65 - 70 triệu đồng; Veloz Cross giảm 73 - 75 triệu đồng; Innova Cross giảm 45 - 60 triệu đồng; Corolla Cross giảm 41 - 43,5 triệu đồng. Ngay cả Yaris Cross - mẫu ô tô bán chạy nhất của Toyota tính đến thời điểm này của năm 2026 cũng đang được hãng áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá từ 50 - 74 triệu đồng. Bên cạnh chính sách hỗ trợ dành cho người mua xe, hãng còn phối hợp công ty tài chính triển khai các gói vay với lãi suất ưu đãi.

Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng mua các mẫu Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross... ẢNH: BÁ HÙNG

Tương tự Toyota, Honda cũng tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi trong tháng 11.2026, tập trung vào hai mẫu BR-V và HR-V. Đáng chú ý, khách mua Honda BR-V phiên bản L được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng một năm bảo hiểm thương hiệu Honda và hưởng lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu nếu đáp ứng điều kiện vay. Tổng giá trị ưu đãi quy đổi được Honda công bố lên đến 115 - 142 triệu đồng. Với HR-V, mức ưu đãi quy đổi cao nhất lên đến 113 triệu đồng đối với phiên bản G và từ 42 - 59 triệu đồng cho các phiên bản còn lại.

Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cũng áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe. Trong đó, Xforce được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giá trị tương đương 60 - 72 triệu đồng tùy phiên bản. Với Xpander, cả phiên bản số sàn và số tự động đều có ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ; riêng bản MT còn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Đối với mẫu Destinator, phiên bản Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 78 triệu đồng. Phiên bản Ultimate được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng.

Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cũng áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe ẢNH: BÁ HÙNG

Tương tự MMV, Mazda Việt Nam cũng triển khai chương trình ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ cho một số mẫu xe trong tháng 11.2026. Đáng chú ý, Mazda CX-5 được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ, trong khi CX-8 được hỗ trợ 50%. Ở nhóm xe đô thị, Mazda2 Sedan cũng được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giá bán từ 394 triệu đồng. Mazda3 và CX-30 được ưu đãi đến 50 triệu đồng, còn CX-3 có giá khởi điểm ưu đãi từ 499 triệu đồng.

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

Mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cũng đang được Suzuki Việt Nam áp dụng với Suzuki Fronx GLX và Fronx GLX đời 2025 với tổng giá trị lên đến 80 - 90 triệu đồng (đã bao gồm gói bảo dưỡng xe). Trong khi phiên bản Fronx GLX đời 2026 được ưu đãi 65 triệu đồng. Mẫu Suzuki XL7 Hybrid (bản chưa nâng cấp) được hãng áp dụng gói ưu đãi lên đến 90 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là chương trình giảm giá của Subaru. Theo thông tin từ Subaru Việt Nam, trong tháng 11, Crosstrek đời 2024 được giảm trực tiếp 289 triệu đồng đối với bản 2.0 i-S EyeSight và 329 triệu đồng đối với bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid. Sau ưu đãi, giá bán hai phiên bản lần lượt còn 809 triệu đồng và 939 triệu đồng. Đối với xe đời 2025, mức giảm cũng lên đến 209 - 269 triệu đồng tùy phiên bản.

Cuộc đua ưu đãi cuối năm không chỉ phản ánh nỗ lực kích cầu mà còn cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn giữa các thương hiệu ẢNH: BÁ HÙNG

Việc nhiều hãng xe đồng loạt tung ưu đãi trong tháng 11 mang lại lợi thế nhất định cho người tiêu dùng, nhất là những khách hàng đã có kế hoạch mua ô tô vào dịp cuối năm. Với cùng một khoản ngân sách, người mua có thể tiếp cận những mẫu xe có trang bị cao hơn hoặc giảm bớt áp lực tài chính ban đầu.

Ở góc độ thị trường, cuộc đua ưu đãi cuối năm không chỉ phản ánh nỗ lực kích cầu mà còn cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn giữa các thương hiệu. Khi nguồn cung xe đa dạng, người mua có nhiều lựa chọn và ngày càng cân nhắc kỹ hơn về giá bán, chi phí sử dụng cũng như giá trị bán lại, các hãng khó có thể chỉ dựa vào thương hiệu hay trang bị để thuyết phục khách hàng.