Áp lực tỷ giá cuối năm vẫn hiện hữu

Giá USD tiến gần lên mức đỉnh

Giá USD tại các ngân hàng (NH) tăng khoảng 0,9% trong tháng 10, tương ứng 220 đồng/USD. Tại Eximbank, giá USD mua vào lên 24.330 - 24.410 đồng, bán ra 24.720 đồng; Vietcombank mua USD với giá 24.355 - 24.385 đồng, bán ra 24.725 đồng… Mức giá cao nhất mà đồng USD đạt trong tháng lên 24.760 đồng. Tỷ giá trong NH sau khi vượt mức 24.700 đồng/USD đã giữ vững đà tăng dù NH Nhà nước (NHNN) liên tục hút tiền rẻ trên thị trường mở nhằm tránh hiện tượng đầu cơ USD.

Cụ thể, từ ngày 21.9 đến nay, NHNN đã hút ròng khoảng 194.500 tỉ đồng, tương đương khoảng 7,9 tỉ USD qua kênh tín phiếu. Đây là đợt can thiệp lớn nhất của NHNN từ trước đến nay với quy mô hút ròng lên đến 255.700 tỉ đồng vào ngày 18.10. Khối lượng hút mạnh nhất tập trung vào 3 tuần đầu và giảm dần đến những phiên đáo hạn (do kỳ hạn tín phiếu 28 ngày). Trong vài ngày trở lại đây, nhà điều hành đã tạm ngừng hút tiền.

Giá USD trong ngân hàng tiến gần đến mức đỉnh NGỌC THẮNG

Sau hành động phát hành tín phiếu từ NHNN để hút tiền rẻ trên thị trường, lãi suất tiền đồng thị trường liên NH đã tăng gấp 2 - 3 lần so với đầu tháng 10. Lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm từ mức gần 0% đã tăng lên 2,84% vào những ngày cuối tháng 10, đây là mức cao nhất kể từ tháng 6 đến nay. Điều này đã giúp rút ngắn khoảng cách chênh lệch lãi suất USD và tiền đồng trên thị trường liên NH xuống còn 2 - 3%/năm thay vì gần 5%/năm trước đó. Lãi suất USD dao động từ mức 5,08 - 5,82%/năm.

Thực tế, tình trạng đầu cơ tỷ giá gia tăng để hưởng chênh lệch lãi suất giữa VND và USD, cũng như lạm phát có xu hướng tăng từ cuối quý 3 khiến áp lực tỷ giá gia tăng và NHNN phải có những động thái can thiệp. Đáng nói, bất chấp những điều đó, tỷ giá của các NH vẫn tăng lên và tiến sát mức đỉnh 24.888 đồng thiết lập vào năm 2022. Trong trường hợp lãi suất tiền đồng trên thị trường liên NH tiếp tục tăng sẽ gây áp lực tăng lãi suất huy động tiết kiệm, làm việc giảm lãi suất cho vay khó khăn hơn. Như vậy, áp lực tỷ giá hiện đang đến từ hai yếu tố chính là tình trạng chênh lệch lãi suất USD và tiền đồng kéo dài từ tháng 5.2023 và sự tăng giá của chỉ số đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Đại diện Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định từ nay đến cuối năm, áp lực đối với tỷ giá vẫn còn do thách thức đến từ việc lợi suất tại thị trường Mỹ tăng về mức kỷ lục cùng với việc chỉ số đồng USD neo ở mức cao, 106 - 107 điểm. Tiền đồng tiếp tục mất giá mạnh so với đồng USD trong tháng 7 nhưng vẫn chưa trở lại vùng đỉnh đã thiết lập vào tháng 10.2022. Tỷ giá trên thị trường liên NH ngày 25.10 ở mức 24.571 đồng/USD, cao hơn 1,09% so với cuối tháng 9. So với đầu năm, tiền đồng đã mất giá khoảng 3,5 - 4,3%, đồng thời tỷ giá trên thị trường chính thức tăng mạnh hơn tỷ giá trên thị trường tự do. Giá bán USD tại Vietcombank có lúc lên 24.760 đồng/USD (cao hơn 4,3% so với đầu năm), còn giá bán USD trên thị trường chợ đen là 24.600 đồng/USD (cao hơn 3,5% so với đầu năm).

Nguồn cung ngoại tệ dồi dào

Dù vậy VDSC giữ quan điểm cho rằng áp lực mất giá tiền đồng sẽ được kiềm chế và tỷ giá có thể giảm trở lại vào cuối năm với kỳ vọng các yếu tố cơ bản về cung - cầu ngoại tệ trong nước sẽ hỗ trợ để chống chọi với các áp lực từ bên ngoài. Tỷ giá cũng được hỗ trợ bởi nguồn cung dồi dào hơn từ thặng dư thương mại. Cụ thể, VN có thặng dư thương mại 21,68 tỉ USD trong 9 tháng năm 2023, trong khi đó cùng kỳ năm trước mức thặng dư thương mại hàng hóa chỉ 6,76 tỉ USD. Cùng đó, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và kiều hối duy trì tích cực, nguồn cung ngoại tệ được bổ sung từ một số thỏa thuận bán vốn cổ phần cho nhà đầu tư ngoại.

Chuyên gia kinh tế, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh nhận định giá USD hiện nay tăng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của NHNN. Những tuần qua, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng nhanh trở lại do nhiều quốc gia cũng như nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào làm tài sản trú ẩn an toàn sau khi xung đột quân sự giữa Hamas và Israel diễn ra khiến giá USD tại VN cũng lên nhanh. Tuy nhiên, xu hướng của đồng bạc xanh từ nay đến đầu năm tới về cơ bản là giảm dần do Mỹ sẽ không tăng mạnh lãi suất.

Đặc biệt, bối cảnh kinh tế của VN cũng như tình trạng ngoại hối đã khác nhiều so với cuối năm 2022. Đó là thặng dư cán cân thanh toán lớn khi tỷ trọng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu. Điều này tương đương ngoại tệ thu vào VN nhiều hơn chi ra. Song song đó, giải ngân FDI 10 tháng năm 2023 ước đạt 18 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước hay lượng kiều hối về VN vẫn gia tăng. Đáng kể hơn nữa là trong 10 tháng qua, NHNN chưa lần nào phải bán đồng USD để can thiệp vào thị trường ngoại hối như trong năm vừa qua. Ngược lại cơ quan này đã gia tăng mua USD nên dự trữ ngoại hối của VN cũng tăng trở lại.

"Áp lực của đồng USD lên VND là có nhưng từ nay đến cuối năm không quá lớn. Việc điều hành tỷ giá hối đoái của NHNN đang tạo ra sự yên tâm cho thị trường nên trong năm nay sẽ không biến động mạnh. Theo tôi, tỷ giá USD/VND cả năm 2023 cũng biến động trong biên độ bình thường dưới 3% như kịch bản đưa ra từ đầu năm", PGS-TS Đinh Trọng Thịnh nói.