Áp niên hạn tối đa 20 năm với xe hợp đồng dưới 8 chỗ

Bộ Xây dựng vừa thông tin các điểm đáng chú ý trong Nghị định số 218 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10.8.2026.

Xe hợp đồng dưới 8 chỗ (không tính người lái) sẽ có niên hạn sử dụng tối đa 20 năm tùy cự ly ẢNH: T.N

Theo đó, phạm vi điều chỉnh vẫn được giữ nguyên, gồm: quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe 4 bánh có gắn động cơ; cấp, thu hồi phù hiệu; quy định về hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ...

Đáng chú ý, nghị định sửa đổi quy định về niên hạn xe kinh doanh vận tải dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) theo hợp đồng. Quy định mới là: “Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng như sau: không quá 15 năm đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300 km, không quá 20 năm đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300 km trở xuống”.

Cơ quan xây dựng nghị định cho biết, lý do trong quá trình triển khai thực hiện có một số sở xây dựng như Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Trị… phản ánh, kiến nghị cần điều chỉnh để bổ sung đối tượng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa từ 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) trở xuống.

Việc này nhằm đảm bảo tính công khai, công bằng giữa các loại xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và an toàn, tính mạng của hành khách đi xe.

Ngoài ra, nghị định cũng sửa đổi quy trình đăng ký, ngừng khai thác, thu hồi đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định “đối với các tuyến vận tải hành khách cố định điều chỉnh, bổ sung (tuyến đã công bố) hoặc tuyến mới (tuyến chưa được công bố)”.

Lý do một số sở, bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải cho thấy cần thiết phải tách quy trình thực hiện theo hướng tuyến mới chưa được công bố cần sự thống nhất giữa đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe 2 đầu tuyến.

Với tuyến đã công bố thì không cần thiết thực hiện nội dung này; đồng thời bổ sung tính năng của phần mềm để phân tách rõ quy trình điện tử thực hiện đăng ký khai thác tuyến thành 2 quy trình độc lập.

Về quy trình sử dụng, lưu trữ giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu cấp cho xe kinh doanh vận tải, sửa hoàn thiện quy định theo hướng giao thẩm quyền cho đơn vị kinh doanh vận tải tiếp nhận, quản lý lưu trữ, sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải; in, dán lên hoặc gỡ bỏ phù hiệu đang dán trên phương tiện kinh doanh vận tải.

Bộ Xây dựng cho hay, việc này để thực hiện giảm thời gian, kinh phí tuân thủ TTHC và các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Khi mất, hỏng Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, đơn vị tự in và sử dụng mà không cần làm lại các thủ tục cấp lại như trước đây.

Đồng thời, khi bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, cơ quan quản lý cấp phép cập nhật lên cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng mà không cần yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nộp lại.