Chỉ trong chưa đầy 10 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ cướp giật điện thoại của một du khách quốc tịch Uzbekistan gần chợ Bến Thành, TP.HCM, Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM đã truy xét, bắt giữ thành công nghi phạm.

Áp sát giật iPhone của du khách, nghi phạm sa lưới sau chưa đầy 10 giờ gây án

Khoảng 5 giờ 40 phút ngày 1.10.2026, một nữ du khách quốc tịch Uzbekistan đang đi bộ từ chợ Bến Thành trở về khách sạn. Khi đến khu vực giao lộ Lê Lợi - Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, TP.HCM, nữ du khách bất ngờ bị một người mặc áo đồng phục tài xế công nghệ, điều khiển xe mô tô điện áp sát cướp giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Quá trình gây án của đối tượng Cắt từ camera an ninh

Ngay sau đó, nữ du khách đã đến Công an phường Bến Thành trình báo vụ việc. Xác định vụ cướp giật ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của thành phố, Ban Chỉ huy Công an phường Bến Thành khẩn trương chỉ đạo lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét.

Chỉ sau chưa đầy 10 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng tên Việt, sinh năm 2001, đồng thời thu hồi 1 điện thoại iPhone 15 Pro Max là tang vật của vụ án.





Đối tượng cướp giật điện thoại của nữ du khách bị bắt sau chưa đầy 10 giờ gây á Ảnh: Công an phường Bến Thành

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật; các tài liệu, hình ảnh camera và chứng cứ thu thập được phù hợp với lời khai của bị hại và nghi phạm.

Nữ du khách được trao trả lại chiếc điện thoại Ảnh: Công an phường Bến Thành

Sau khi nhận lại chiếc điện thoại, nữ du khách đã viết thư cảm ơn Công an phường Bến Thành. Trong thư, du khách cho biết đây là lần đầu tiên đến Việt Nam du lịch và không may gặp phải vụ cướp giật. Sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình của lực lượng công an đã giúp nữ du khách tìm lại tài sản và để lại ấn tượng sâu sắc trong chuyến đi.