Áp thấp nhiệt đới đầu tiên năm 2023 đã tan trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 7.5, áp thấp nhiệt đới được thông báo trước đó đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông.

Hình ảnh cuối cùng về áp thấp nhiệt đới TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,1 độ vĩ bắc; 115,5 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, tiếp tục suy yếu thêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đây là tin dự báo cuối cùng về áp thấp nhiệt đới đầu tiên ở Biển Đông năm 2023. Theo dự báo của các chuyên gia, trong năm nay, sẽ có khoảng 11 - 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 5 - 6 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Các tháng đầu mùa, bão và áp thấp sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, từ khoảng tháng 9 - 11 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.

Hiện tại, có một đợt không khí lạnh đang đi xuống miền Bắc nước ta, dự báo từ đêm 7 - 8.5 sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc bộ, bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc bộ.

Ngày và đêm 8.5, phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất ở phía đông Bắc bộ phổ biến 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất được dự báo trong các ngày 8 - 11.5 sẽ từ 26 - 29 độ C. Mức nhiệt này giảm hơn 10 độ C so với những ngày nắng nóng trước đó.