Apax Leaders nói không giải quyết hoàn học phí riêng lẻ trong khi 'kiện toàn hệ thống'

Tối 12.5, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Apax Leaders) gửi thông báo đến phụ huynh và học viên tại các trung tâm về những cập nhật mới nhất liên quan đến quá trình mở cửa trở lại các trung tâm và tiến độ hoàn học phí...



Trong thông báo, Apax Leaders cho rằng đã kiện toàn về chương trình học, đồng thời hoàn thiện quá trình tuyển dụng giáo viên. "Chúng tôi xin được kính mời quý phụ huynh cho các con đi học trở lại tại 33 trung tâm trên toàn quốc", văn bản nêu, đồng thời đính kèm danh sách cụ thể các cơ sở.

Thông báo mới nhất của Apax Leaders ngày 12.5 gửi đến phụ huynh và học viên CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, trong 33 trung tâm được Apax Leaders cho rằng đã mở lại có 3 trung tâm tại TP.HCM gồm Apax Him Lam (Q.6), Apax Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp) và Apax Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận).

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT TP.HCM hôm 26.4 thông báo đã quyết định đình chỉ hoạt động 40 cơ sở của Apax tại thành phố, trong đó có hai trung tâm là Apax Him Lam và Apax Lê Đức Thọ.



Sở GD-ĐT TP.HCM thời điểm đó cho hay hệ thống Anh ngữ Apax Leaders chỉ có duy nhất trung tâm nằm trên đường Phan Xích Long được cấp phép hoạt động.

Trang thông tin dịch vụ giáo dục của Sở GD-ĐT TP.HCM cũng cập nhật tình trạng của 41 trung tâm Anh ngữ Apax Leaders. Tính đến nay, 39 trung tâm vẫn trong trạng thái tạm ngưng hoạt động, một trung tâm có địa chỉ tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3 đã giải thể.

Một vấn đề khác được đông đảo phụ huynh quan tâm là câu chuyện hoàn học phí. Theo đó, Apax Leaders thông báo rằng sẽ "không giải quyết bất kỳ trường hợp rút phí đơn lẻ nào trong giai đoạn kiện toàn hệ thống". "Thông báo này được đưa đến quý phụ huynh với sự cầu thị trong việc đưa các con quay trở lại môi trường học tập", văn bản lý giải.

Văn phòng của Apax Leaders tại TP.HCM hỗ trợ yêu cầu hoàn học phí của phụ huynh hoạt động ngày 22.4 NGỌC LONG

Thông báo của Apax Leaders không đề cập cụ thể khi nào là giai đoạn kiện toàn hệ thống. Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Apax Leaders, hôm 9.4 khẳng định tại cuộc họp với phụ huynh TP.HCM rằng Apax Leaders sẽ chia phụ huynh thành 2 nhóm để tiến hành hoàn trả học phí. Về cách thực hiện, ông Thủy hứa sẽ tự chuẩn hóa lại số liệu về phí và buổi học còn dư, tự liên hệ với từng phụ huynh để xác nhận. Thời hạn cho toàn bộ quá trình này là ngày 31.5.

Thời gian qua, Apax Leaders luôn viện lý do đóng cửa các trung tâm để "tái cấu trúc", nhiều lần hứa hẹn rồi lại dời thời hạn trả lại hàng tỉ đồng tiền nợ học phí, khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại TP.HCM và Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo hệ thống Apax Leaders của phụ huynh.