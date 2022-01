App Store mang về hơn 260 tỉ USD cho nhà phát triển

Theo Gadgettendency, Apple thông báo chi tiêu trên App Store từ đêm Giáng sinh đến giao thừa năm mới 2022 tăng, mặc dù công ty không nói rõ số tiền chính xác cho những khoản chi này là bao nhiêu.

Tuy nhiên, thông tin mới cho thấy App Store là một cỗ máy tạo tiền lớn đã làm dấy lên sự bất mãn của các nhà phát triển, nơi một số công ty đang lên án chính sách hạn chế của Apple, đặc biệt là khoản phí 30% mà Apple áp dụng cho các giao dịch.

Apple vẫn đang là tâm điểm của cuộc tranh chấp giữa Epic Games, nhà phát triển của Fortnite, với công ty liên quan đến App Store. Vụ kiện hiện tại đã tạm kết thúc khi tòa án xử Epic Games thua kiện, mặc dù công ty này tiếp tục đệ đơn kháng cáo. Trong phán quyết của mình, tòa án cho biết Apple không độc quyền về không gian ứng dụng, nhưng Apple sẽ mất thế độc quyền khi buộc phải cho phép các nhà phát triển tạm thời được phép hướng khách hàng đến các hệ thống thanh toán thay thế khác ngoài App Store.





Kết quả thống kê vào tháng 10 năm ngoái cho thấy các nhà phát triển và Apple đã có được hơn 745 triệu lượt đăng ký dịch vụ của họ. Ngoài ra, Apple đã đưa các dịch vụ cao cấp khác (News Plus, Fitness Plus và Apple TV Plus) vào danh sách cung cấp dịch vụ của mình.

Điều này dường như đang phát huy tác dụng, nơi doanh thu của công ty đã đạt mức kỷ lục trong kết quả kinh doanh tháng 10.