Theo TheVerge, Apple được cho là đang phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự thực hiện nhiều tác vụ trên máy tính, từ duyệt web, sử dụng ứng dụng đến viết mã lập trình. Thông tin xuất hiện trong một tin tuyển dụng kỹ sư của hãng, trước khi nội dung này bị gỡ bỏ vào ngày 20.11.

Apple đang tìm kiếm nhân sự cấp cao để dẫn dắt quá trình xây dựng một trợ lý AI tự chủ, còn gọi là AI agent. Khác với các trợ lý ảo truyền thống chủ yếu phản hồi câu hỏi hoặc thực hiện những lệnh đơn giản, hệ thống mới được thiết kế để chủ động lên kế hoạch và hoàn thành công việc gồm nhiều bước.

Apple đang nghiên cứu trợ lý AI thế hệ mới có khả năng tự thao tác ứng dụng và xử lý nhiều công việc phức tạp ẢNH: TẠO BỞI AI

Đáng chú ý, Apple còn đề cập đến khả năng phối hợp nhiều tác nhân AI chuyên biệt. Mỗi tác nhân có thể đảm nhận một phần công việc, sau đó kết hợp kết quả để hoàn thành yêu cầu phức tạp hơn. Đây là hướng tiếp cận vượt khỏi mô hình tương tác bằng giọng nói vốn gắn liền với Siri trong nhiều năm.

Tin tuyển dụng cũng cho thấy dự án có sự phối hợp giữa các bộ phận phát triển Siri, giao diện người dùng và mô hình AI nền tảng của Apple. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận liệu công nghệ này sẽ trở thành một sản phẩm độc lập hay được tích hợp trực tiếp vào Siri.

Động thái tuyển dụng diễn ra khi các công ty công nghệ đang đẩy mạnh phát triển AI có khả năng thao tác trực tiếp trên máy tính. Meta, OpenAI, Anthropic và Google đều đã tham gia lĩnh vực này với những sản phẩm có mức độ tự động hóa ngày càng cao.

Về phía Apple, hãng đã bắt đầu triển khai phiên bản Siri nâng cấp bằng AI từ tháng 9.2026, bổ sung khả năng nhận biết nội dung trên màn hình và thực hiện hành động giữa các ứng dụng.

Những thông tin gần đây cũng cho thấy Apple đang nghiên cứu các tính năng như chỉnh sửa hình ảnh trong Photos hoặc sắp xếp các thẻ trình duyệt Safari thông qua trợ lý AI. Bên cạnh đó, bản cập nhật iOS 27.3 sắp tới dự kiến mở rộng khả năng tích hợp Siri với ứng dụng bên thứ ba thông qua chương trình thử nghiệm dành cho nhà phát triển.

Dù vậy, việc Apple tuyển dụng nhân sự cho dự án AI agent chưa đồng nghĩa công nghệ này đã hoàn thiện. Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm ra mắt, thiết bị hỗ trợ hoặc phạm vi những công việc mà trợ lý AI mới có thể đảm nhận.