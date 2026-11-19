Apple vừa công bố cơ chế tính phí và giới hạn tần suất sử dụng đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence cùng trợ lý ảo Siri AI, dự kiến áp dụng chính thức khi phát hành bản cập nhật iOS 27.3 vào tháng 12 tới. Động thái này cụ thể hóa tuyên bố hồi tháng 7.2026 của hãng về việc gắn chi phí vận hành hạ tầng điện toán AI với dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud+.

Theo cơ chế mới, những tác vụ cơ bản xử lý trực tiếp trên thiết bị như gửi tin nhắn hay đặt báo thức vẫn được duy trì miễn phí và không giới hạn cho toàn bộ người dùng. Còn những yêu cầu phức tạp đòi hỏi năng lực xử lý từ máy chủ đám mây - bao gồm truy vấn Siri AI nâng cao, công cụ chỉnh sửa hình ảnh như Extend, Image Playground, ứng dụng Phím tắt (Shortcuts) và ứng dụng bên thứ ba khai thác mô hình nền tảng của Apple (Apple Foundation Models) - hệ thống sẽ áp đặt mức trần sử dụng theo chu kỳ 24 giờ trên từng thiết bị.

Siri AI hoạt động dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, kết hợp giữa các mô hình ngôn ngữ chạy trực tiếp trên thiết bị và điện toán đám mây riêng tư Ảnh: Bloomberg

Điều này đồng nghĩa nếu dùng hết hạn mức trên iPhone, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng phần định mức riêng trên iPad hoặc bất kỳ thiết bị nào khác thuộc hệ sinh thái Apple có hỗ trợ Siri AI.

Để mở rộng giới hạn hằng ngày, người dùng cần đăng ký gói thuê bao iCloud+ với biểu phí giữ nguyên. Cụ thể, gói cơ bản 50 GB (1 USD/tháng) không được cộng thêm lượt dùng AI. Hạn mức sẽ tăng lên gấp đôi ở gói 200 GB (2,99 USD/tháng), gấp 5 lần ở gói 2 TB (9,99 USD/tháng), gấp 10 lần ở gói 6 TB (29,99 USD/tháng) và tối đa gấp 20 lần với gói 12 TB (59,99 USD/tháng).

Giới hạn cũng được áp dụng chung cho thành viên khi chia sẻ gói iCloud+ theo nhóm gia đình. Dù vậy, Apple chưa công bố con số cụ thể về số lượt yêu cầu tương ứng với mức tiêu chuẩn cũng như tỷ lệ nhân của từng gói.

Liên quan tới việc theo dõi, thay vì phải kiểm tra thủ công trong phần cài đặt, iOS 27.3 sẽ gửi thông báo trực tiếp khi mức tiêu thụ AI chạm ngưỡng 80% giới hạn ngày. Trong trường hợp dùng hết định mức và không muốn chờ hệ thống đặt lại sau 24 giờ, thông báo sẽ hiển thị tùy chọn trả phí để mở khóa thêm lượt dùng.

Khoản phí trên không phải gói mua bổ sung dùng một lần trong ngày, mà là thao tác nâng cấp trực tiếp lên bậc thuê bao iCloud+ kế tiếp. Gói cước mới sẽ tự động duy trì gia hạn định kỳ cho đến khi người dùng chủ động hạ bậc thuê bao trở lại.