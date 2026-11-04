Siri AI hỗ trợ tiếng Việt qua bản cập nhật iOS 27.3 beta

Apple vừa cho phép người dùng tải về phiên bản iOS 27.3 beta trên các mẫu iPhone tương thích, đánh dấu việc tiếng Việt trở thành ngôn ngữ thứ bảy được hỗ trợ trên trợ lý ảo Siri tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, động thái này diễn ra chỉ hai tháng sau khi Siri AI được phát hành chính thức cùng dòng iPhone 18 Pro.

Tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2026 diễn ra vào tháng 6, Apple đã công bố Siri AI cùng với iOS 27, nhưng ban đầu chỉ hỗ trợ tiếng Anh trong các bản thử nghiệm. Tuần trước, công ty cập nhật thêm năm ngôn ngữ mới, bao gồm Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Việc Siri AI sớm hỗ trợ tiếng Việt cho thấy Apple đang coi đây là một trong những ngôn ngữ được công ty ưu tiên. Trước đó, trợ lý Siri thông thường phải mất tới 14 năm kể từ khi ra mắt mới có tiếng Việt vào năm 2025.

Cách kích hoạt tiếng Việt trên Siri AI

Để nâng cấp lên iOS 27.3 beta, người dùng có thể truy cập vào mục Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, kích hoạt tính năng Bản cập nhật beta và bắt đầu tải về iOS 27.3 beta. Sau khi cập nhật thành công, người dùng cần điều chỉnh ngôn ngữ cho Siri bằng cách vào Cài đặt > Siri > Ngôn ngữ > Tiếng Việt.

Người dùng cần tải về và cài đặt iOS 27.3 beta nếu muốn thử tiếng Việt với Siri AI ẢNH: K. VĂN

Siri AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để hiểu ngữ cảnh và thực hiện các yêu cầu phức tạp, có khả năng truy xuất thông tin từ nhiều ứng dụng và hỗ trợ người dùng xử lý các tác vụ phức tạp gồm nhiều bước. Người dùng cần đảm bảo thiết bị duy trì kết nối internet để khai thác tối đa công cụ này.

Tuy nhiên, iOS 27.3 beta là phiên bản thử nghiệm nên có thể chứa nhiều lỗi và ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày, như tính tương thích của ứng dụng hoặc tiêu hao pin. Người dùng chỉ nên cài đặt trên một thiết bị phụ để tránh rủi ro mất dữ liệu hoặc gián đoạn công việc, đồng thời luôn sao lưu dữ liệu trước khi tiến hành cập nhật để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, mặc dù các phiên bản iOS 27 hỗ trợ từ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ hai trở về sau, chỉ các dòng iPhone 15 Pro, 15 Pro Max hoặc cao hơn mới có Siri AI hoàn toàn mới.