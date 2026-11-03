Apple đưa trở lại iPhone những công nghệ Samsung từng từ bỏ

Mặc dù Apple luôn được biết đến như một công ty dẫn đầu trong ngành công nghệ, nhưng quá trình đổi mới của hãng không phải lúc nào cũng diễn ra theo một lộ trình thẳng. Thực tế, công ty thường chờ đợi đối thủ Samsung thử nghiệm các tính năng mới trước khi áp dụng những công nghệ này vào sản phẩm của mình, thậm chí nhiều năm sau đó.

Sự ra mắt của iPhone Duo đã minh chứng cho hiện tượng này, dù chiếc điện thoại gập đầu tiên của Samsung đã ra mắt trước đó 8 thế hệ. Đáng chú ý, Apple còn sẵn sàng hồi sinh một số công nghệ mà Samsung đã khai tử một thời gian bằng cách khiến cho chúng trở nên tốt hơn.

Camera với khẩu độ thay đổi

Samsung đã giới thiệu camera với cơ chế khẩu độ thay đổi trên Galaxy S9 và S9+ vào năm 2018, sau đó tiếp tục duy trì tính năng này trên Galaxy S10. Tuy nhiên, do sự phức tạp trong phần cứng và sự tiến bộ của phần mềm xử lý hình ảnh, công ty Hàn Quốc đã quyết định từ bỏ công nghệ này trong các mẫu máy sau.

Nhiều người mê mẩn tính năng camera với khẩu độ thay đổi trên iPhone 18 Pro ẢNH: A. QUÂN

Giờ đây, Apple đã đưa công nghệ này trở lại khi ra mắt bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, với hệ thống cơ học cho phép điều chỉnh khẩu độ ống kính, giúp mang lại khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh và lượng ánh sáng thu vào.

Bút cảm ứng trên màn hình gập

Năm 2021, Samsung đã trang bị bút cảm ứng S Pen cho Galaxy Z Fold3 và tính năng này tiếp tục được duy trì cho đến Galaxy Z Fold6 vào năm 2024. Tuy nhiên, trong các thế hệ Galaxy Z Fold tiếp theo, Samsung đã tập trung vào thiết kế mỏng hơn và giảm trọng lượng, dẫn đến việc từ bỏ hỗ trợ bút cảm ứng.

Ngược lại, Apple đã tích hợp Apple Pencil vào iPhone Duo, cho phép người dùng ghi chú, vẽ và ký tài liệu trực tiếp trên màn hình một cách linh hoạt.

Camera ẩn dưới màn hình

Lần đầu tiên xuất hiện trên Galaxy Z Fold3, công nghệ camera ẩn dưới màn hình cho phép người dùng xem nội dung mà không bị gián đoạn. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh và độ phân giải selfie không đạt yêu cầu đã khiến Samsung từ bỏ phương pháp này trên các thiết bị gập mới nhất.

Camera ẩn dưới màn hình không mới, nhưng lại được quan tâm trên iPhone Duo ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Apple đã quyết định tích hợp cảm biến camera FaceTime dưới màn hình của iPhone Duo, tạo ra một màn hình liền mạch mà không có lỗ nào gây khó chịu, từ đó mang đến trải nghiệm đa phương tiện hoàn hảo.

Mặc dù Samsung thường chấp nhận rủi ro khi là công ty tiên phong thử nghiệm công nghệ mới, nhưng lịch sử cho thấy Apple thường chờ đợi cho đến khi các linh kiện phát triển hoàn thiện hơn trước khi tích hợp vào hệ sinh thái thiết bị của mình. Việc Apple tái sử dụng ba giải pháp nói trên chứng tỏ những ý tưởng không phải lúc nào cũng sai, nhưng cần đúng thời điểm và bối cảnh công nghệ để thành công.