Đâu là smartphone Android tiệm cận iPhone 18 Pro Max nhất?

Trong khi iPhone Duo nhận được sự chú ý của nhiều người, iPhone 18 Pro vẫn được xem là sản phẩm mạnh mẽ nhất trong dòng smartphone của Apple, đặc biệt với iPhone 18 Pro Max. Chiếc điện thoại này được trang bị chip xử lý đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2nm, dung lượng RAM lớn, camera tốt nhất trong các mẫu iPhone và pin dung lượng cao với tốc độ sạc nhanh hơn các phiên bản trước.

Mặc dù vậy, iPhone 18 Pro Max vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường smartphone rộng lớn, nơi các thiết bị Android đang tìm cách soán ngôi. Tuy nhiên, trong khi người dùng Android có nhiều lựa chọn phong phú, chỉ một số ít trong số này thực sự có thể cạnh tranh với sản phẩm chủ lực của Apple. Để trở thành một lựa chọn thay thế xứng đáng cho iPhone 18 Pro Max, một chiếc điện thoại Android không chỉ cần phần cứng mạnh mẽ mà còn phải mang lại trải nghiệm phần mềm mượt mà như iOS.

Galaxy S26 Ultra là cái tên nổi bật nhất trong thế giới Android để đối đầu iPhone 18 Pro Max ẢNH: KHƯƠNG NHA

Một yếu tố quan trọng khác là khả năng tiếp cận thị trường. iPhone 18 Pro Max được phân phối rộng rãi qua các hệ thống bán lẻ lớn trên toàn cầu, trong khi một đối thủ Android cạnh tranh thực sự không dễ dàng mua, ngoại trừ cái tên xứng tầm nhất là Galaxy S26 Ultra.

Ra mắt vào tháng 2.2026, Galaxy S26 Ultra kết hợp phần cứng và phần mềm tốt nhất trong một thiết bị Android. Với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12 GB (hoặc 16 GB trên phiên bản 1 TB) và pin 5.000 mAh, sản phẩm đủ sức mạnh để xử lý các tác vụ nặng như chỉnh sửa video và chơi game. Màn hình Galaxy S26 Ultra cũng ấn tượng nhờ vào công nghệ màn hình mà Samsung cung cấp cho cả iPhone.

Tuy nhiên, vẫn có những điểm mà Galaxy S26 Ultra không thể so sánh với iPhone 18 Pro Max. Mặc dù chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 nhanh, nhưng không thể vượt qua A20 Pro. Hơn nữa, mặc dù cảm biến chính 200 MP của Galaxy S26 Ultra lớn hơn, nhưng khả năng quay video của iPhone 18 Pro Max vẫn là không thể tranh cãi.

Những đối thủ xứng tầm khác cho iPhone 18 Pro Max

Trong khi Galaxy S26 Ultra có lợi thế về sự phủ sóng toàn cầu như iPhone 18 Pro Max, một số cái tên khác cũng không hề kém cạnh iPhone 18 Pro Max, mặc dù khả năng tiếp cận với người tiêu dùng khó khăn hơn. Ví dụ, Pixel 11 Pro XL có thể là cái tên đáng chú ý, nhưng chip Tensor G6 lại không đủ sức cạnh tranh, khiến máy thậm chí còn thua cả các mẫu điện thoại Galaxy cao cấp đời cũ trong nhiều tác vụ hằng ngày.

Xiaomi 18 Pro Max sở hữu cấu hình khủng, nhưng khó tiếp cận hơn cho người dùng toàn cầu ẢNH: XIAOMI

Bên cạnh đó, các mẫu điện thoại Android mới như Xiaomi 18 Pro Max cũng đang nổi lên với thông số kỹ thuật ấn tượng. Tuy nhiên, sức hút toàn cầu của iPhone và sự thiếu hụt của Xiaomi tại nhiều thị trường trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, khiến Xiaomi 18 Pro Max khó mở rộng phạm vi.

Cuối cùng, Galaxy S27 Ultra sắp ra mắt có thể sẽ là một đối thủ đáng gờm hơn nữa. Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, chiếc điện thoại cao cấp này sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và có thiết kế tương tự iPhone 18 Pro Max, cùng hệ thống camera được nâng cấp.