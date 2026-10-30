iPhone Duo, Galaxy S26 Ultra và một điện thoại kỳ lạ được vinh danh phát minh tốt nhất năm

Năm 2026 đã chứng kiến nhiều biến động trong ngành công nghệ, và danh sách "Những phát minh tốt nhất năm 2026" của tạp chí TIME phản ánh một xu hướng thú vị: sự hoài niệm về những ngày xưa cũ. Trong danh sách này, ngoài hai cái tên quen thuộc là iPhone Duo và Galaxy S26 Ultra, một cái tên bất ngờ đã xuất hiện: Dumbphone 2.

Dumbphone 2 bất ngờ được TIME vinh danh trong năm 2026 ẢNH: REDDIT

Với thiết kế dạng vỏ sò và giao diện người dùng đơn giản, Dumbphone 2 đã cố tình loại bỏ nhiều tính năng hiện đại mà công ty cho là không cần thiết, bao gồm cả mạng xã hội. Mặc dù không sở hữu màn hình sáng nhất hay cấu hình mạnh mẽ nhất, chiếc điện thoại này mang đến một giải pháp cho những ai đang tìm kiếm sự thanh lọc kỹ thuật số trong thời đại công nghệ bùng nổ.

Được bán với giá chỉ 20 USD và gói dịch vụ từ 15,99 USD/tháng cho gọi và nhắn tin không giới hạn, Dumbphone 2 cung cấp những tính năng cơ bản như camera, truy cập dịch vụ phát nhạc trực tuyến và trò chơi Rắn kinh điển.

Lý do TIME vinh danh Dumbphone 2

Theo TIME, mặc dù Dumbphone 2 có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho mọi người, nhưng nó đại diện cho một xu hướng ngày càng tăng trong thị trường điện thoại cơ bản. Nhiều thiết bị hiện nay cố tình loại bỏ các tính năng hiện đại và sự lựa chọn giữa các mẫu điện thoại này phụ thuộc vào nhu cầu của người dùng. Một số điện thoại cơ bản khác, như Mudita Kompakt, sử dụng màn hình E Ink để mang đến trải nghiệm kỹ thuật số không gây xao nhãng.

Trong khi đó, dòng điện thoại Unihertz Jelly lại tập trung vào thiết kế nhỏ gọn nhằm hạn chế tình trạng lướt mạng xã hội. Những chiếc điện thoại "cục gạch" này không chỉ giúp người dùng tạm rời xa mạng xã hội mà còn thường có giá thành rẻ hơn, mang lại cảm giác hoài cổ và bảo mật tốt hơn cho những ai lo ngại về việc cung cấp dữ liệu cho internet hiện đại.

Việc TIME bình chọn Dumbphone 2 là một trong những phát minh tốt nhất năm 2026 cho thấy một điều: nhiều người đang tìm kiếm sự nghỉ ngơi khỏi thế giới kỹ thuật số nhưng vẫn muốn giữ kết nối với cuộc sống. Lúc này, các lựa chọn điện thoại cơ bản như Dumbphone 2 có thể là giải pháp lý tưởng cho những ai muốn trở về với những giá trị đơn giản hơn trong cuộc sống.