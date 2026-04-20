Các điện thoại 'cục gạch' vẫn có Google Maps, YouTube

Mặc dù không sở hữu sức mạnh xử lý như smartphone, các mẫu điện thoại "cục gạch" dưới đây lại nổi bật với thời lượng pin dài, độ bền cao và sự đơn giản trong sử dụng. Chúng không chỉ có Google Maps mà còn tích hợp YouTube để giải trí.

Nokia 2780 Flip

Là lựa chọn đáng tin cậy cho người dùng cần các tính năng cơ bản cùng khả năng kết nối hiện đại, Nokia 2780 Flip chạy hệ điều hành KaiOS 3.1, hỗ trợ Google Maps và YouTube. Với màn hình trong 2,7 inch và màn hình ngoài 1,77 inch, người dùng có thể kiểm tra thông báo mà không cần mở máy.

Nokia 2780 Flip là lựa chọn hấp dẫn cho người cao tuổi nhờ bàn phím lớn ẢNH: HMD GLOBAL

Nokia 2780 Flip kết hợp thiết kế gập truyền thống với chip Snapdragon 215, bộ nhớ trong 4 GB (có thể mở rộng qua microSD), sạc USB-C và khả năng tương thích với máy trợ thính M4/T4. Ngoài ra còn tích hợp đài FM, trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc định vị và các tác vụ thiết yếu.

Nokia 2760 Flip

Là phiên bản giá rẻ hơn của 2780 Flip, Nokia 2760 Flip cũng sử dụng hệ điều hành KaiOS 3.1, cho phép truy cập Google Maps và YouTube. Tuy nhiên, máy thiếu một số tính năng như khe cắm thẻ nhớ mở rộng và đài FM.

Với camera 5 MP và chip Snapdragon 215, Nokia 2760 Flip mang lại hiệu năng ổn định cho một chiếc điện thoại giá rẻ. Thiết bị cũng hỗ trợ cổng USB-C và kết nối 4G LTE, trở thành lựa chọn tốt cho người dùng cần kết nối cơ bản mà không cần đầu tư vào phần cứng cao cấp.

Nokia 6300 4G

Lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích thiết kế dạng thanh truyền thống, chiếc điện thoại này có màn hình 2,4 inch và thân máy bền chắc, cầm vừa tay. Chạy trên hệ điều hành KaiOS, thiết bị cũng hỗ trợ YouTube và Google Maps.

Nokia 6300 4G được ra mắt vào năm 2020 ẢNH: HMD GLOBAL

Sử dụng chip Snapdragon 210, RAM 512 MB và bộ nhớ trong 4 GB (có thể mở rộng lên đến 32 GB qua thẻ nhớ microSD), Nokia 6300 4G còn có jack cắm tai nghe 3,5 mm, khả năng phát Wi-Fi hotspot và kết nối 4G LTE ổn định, mặc dù cổng Micro-USB đã có phần lỗi thời.

Nokia 8000 4G

Hướng đến người dùng yêu thích thiết kế cao cấp, Nokia 8000 4G có lớp vỏ giống như kính và khung mạ crôm mang lại vẻ ngoài thời trang. Sở hữu màn hình 2,8 inch lớn hơn so với Nokia 6300 4G, máy được trang bị chip Snapdragon 210 và RAM 512 MB cho khả năng điều hướng mượt mà trên nền tảng KaiOS. Ngoài ra, máy còn có camera sau 2 MP và sử dụng cổng Micro-USB để sạc.

Nokia 8110 4G

Thiết kế trượt cong độc đáo của Nokia 8110 4G mang đến vẻ đẹp cổ điển và giá trị thực tiễn. Chạy trên hệ điều hành KaiOS, máy sử dụng chip Snapdragon 205, camera sau 2 MP và có thời lượng pin chờ lên đến 25 ngày. Tuy cổng sạc Micro-USB có phần lỗi thời, nhưng thiết kế mang tính biểu tượng của điện thoại vẫn thu hút người dùng.

TCL Flip 2

Cạnh tranh trực tiếp với các mẫu điện thoại gập của Nokia, TCL Flip 2 sở hữu màn hình 2,8 inch và màn hình phụ 1,44 inch để hiển thị thông báo. Với RAM 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB, máy mang lại cảm giác nhanh hơn so với nhiều điện thoại "cục gạch" khác. Chạy trên hệ điều hành KaiOS 3.0, TCL Flip 2 hỗ trợ Google Maps và YouTube, có cổng sạc USB-C, pin dung lượng 1.850 mAh và camera 2 MP.

TCL Flip 2 được đưa ra để cạnh tranh với các mẫu điện thoại gập kiểu vỏ sò từ Nokia ẢNH: TCL

Alcatel Go Flip 4

Là một chiếc điện thoại nắp gập bền bỉ, Alcatel Go Flip 4 hỗ trợ YouTube và Google Maps. Ngoài màn hình 2,8 inch, bộ nhớ trong 4 GB và màn hình phụ 1,44 inch để hiển thị thông báo nhanh, máy cũng được trang bị cổng sạc USB-C và hệ điều hành KaiOS 3.0. Pin 1.850 mAh cung cấp thời gian sử dụng dài, cùng với khả năng hỗ trợ 4G LTE và phát Wi-Fi hotspot cho tối đa 8 thiết bị khiến nó trở thành lựa chọn thực tế cho người dùng hằng ngày.