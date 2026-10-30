Apple bị tố vội vàng tung iPhone Duo ra thị trường?

Ngày phát hành iPhone Duo đã trở thành một khoảnh khắc gây thất vọng cho nhiều người hâm mộ Apple, khi sản phẩm gặp phải một lỗi thiết kế nghiêm trọng, dẫn đến việc hàng loạt thiết bị bị hỏng chỉ sau vài giờ sử dụng.

Apple được cho là đã quá vội chạy theo các đối thủ khi tung iPhone màn hình gập ra thị trường ẢNH: A. QUÂN

Được cộng đồng mạng gọi là "crackgate", hiện tượng đề cập đến các trường hợp iPhone Duo bị hỏng do một linh kiện bên dưới bản lề màn hình gập bị bung ra trong quá trình sử dụng. Linh kiện này có thể gây ra tình trạng màn hình bị nứt, xuất hiện các điểm ảnh chết, hoặc thậm chí không phản hồi khi mở hoặc gập máy.

Theo chia sẻ từ một nhân viên giấu tên của Foxconn, sự cố nói trên xuất phát từ việc Apple đã vội vàng phát hành iPhone Duo mà không đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của công ty. Nhân viên này cho biết, Apple đã hạ thấp tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng để đảm bảo có đủ lượng iPhone Duo cho ngày ra mắt, trong bối cảnh tỷ lệ sản xuất không đạt yêu cầu. Kết quả là, iPhone Duo trở thành một trong những sản phẩm có chất lượng kiểm soát kém nhất mà Apple từng phát hành.

Ứng dụng vẫn chưa hoàn hảo cho iPhone Duo

Ngoài ra, trải nghiệm ứng dụng trên iPhone Duo cũng không được như mong đợi. Nhiều ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng từ chính Apple, gặp phải trục trặc và lỗi kỳ lạ. Một số máy phát ra tiếng kêu khi gập và mở, trong khi giao diện người dùng thường xuyên không phản hồi.

Nhiều ý kiến từ cộng đồng cho rằng, việc ra mắt iPhone Duo lẽ ra nên được hoãn lại để cải thiện công nghệ màn hình và chất lượng camera. Việc này không chỉ giúp Apple tránh được khủng hoảng chất lượng mà còn đảm bảo rằng khách hàng nhận được sản phẩm tốt nhất có thể.