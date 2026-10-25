Lý do iPhone Duo có giá cao tại Việt Nam

Cấu trúc tạo nên mức giá 65 triệu đồng của iPhone Duo

Việc Apple chính thức gia nhập phân khúc smartphone màn hình gập với mẫu iPhone Duo đã tạo nên sự quan tâm lớn trên toàn cầu. Tuy nhiên, mức giá công bố tại thị trường Việt Nam khởi điểm từ khoảng 65 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận của cộng đồng công nghệ, bởi con số này cao hơn đáng kể so với mức giá công bố 1.999 USD tại thị trường Mỹ.

Lý giải về mức chênh lệch giữa giá công bố tại Mỹ và giá bán thực tế tại Việt Nam, đại diện hệ thống Hoàng Hà Mobile cho biết giá bán lẻ tại thị trường trong nước chịu tác động tổng hòa từ nhiều yếu tố kỹ thuật và tài chính. Cụ thể gồm chính sách niêm yết giá theo từng khu vực của Apple, thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí xuất nhập khẩu, rủi ro biến động tỷ giá ngoại tệ, chi phí vận hành hệ thống bán lẻ, chính sách bảo hành chính hãng cũng như chiến lược biên lợi nhuận của chuỗi phân phối...

iPhone Duo tạo "cơn sốt" trên thị trường di động Việt Nam cuối tháng 10 dù mức giá cao kỷ lục Ảnh: Anh Quân

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở quy chuẩn công bố giá. Niêm yết 1.999 USD của Apple tại Mỹ là mức giá chưa bao gồm thuế bang. Khi mua hàng tại Mỹ, tùy theo từng bang, người dùng phải trả thêm 6% đến hơn 10% thuế tiêu thụ, nâng giá trị thực tế của sản phẩm lên khoảng 2.120 - 2.200 USD (tương đương 53 đến 55 triệu đồng).

Khi về đến Việt Nam, sản phẩm phải chịu thuế VAT theo quy định pháp luật cùng các chi phí logistics đặc thù của hàng điện tử giá trị cao. Bên cạnh đó, đại lý ủy quyền chính hãng (AAR) và nhà phân phối phải tính toán biên độ phòng ngừa biến động tỷ giá USD/VND trong suốt chu kỳ kinh doanh, chi phí dự phòng rủi ro bảo hành một đổi một và chi phí vận hành chuỗi cửa hàng vật lý.

Review iPhone Duo hot nhất hôm nay: Đắt có xắt ra miếng?

Thực tế, tình trạng giá bán chênh lệch cao so với giá công bố tại Mỹ không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam. Tại nhiều thị trường phát triển khác, giá của iPhone Duo cũng ở mức rất cao do chính sách thuế nội địa. Điển hình tại thị trường châu Âu, do thuế tại các nước này dao động từ 19% đến 21%, giá bán lẻ của sản phẩm cũng bị đẩy lên mức tương đương từ 2.400 đến 2.600 USD (xấp xỉ 60 đến 65 triệu đồng).

Tương tự, tại các thị trường châu Á lân cận như Singapore hay Nhật Bản, các quy định về thuế tiêu thụ và phí hải quan cũng khiến sản phẩm có mức giá niêm yết quy đổi tương đương từ 62 đến 66 triệu đồng.

Nữ khách hàng sở hữu iPhone Duo tại Hà Nội trong ngày mở bán với giá niêm yết, còn ở thị trường thứ cấp, thiết bị được chào giá cao hơn tới 10 triệu đồng Ảnh: Anh Quân

Người dùng phân khúc cao cấp sẵn sàng chi trả

Dù sở hữu mức giá kỷ lục, ghi nhận thực tế từ các chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam cho thấy sức mua và mức độ quan tâm của người tiêu dùng không hề suy giảm, thậm chí vượt qua dự báo ban đầu của các đơn vị phân phối.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Phan Ái Châu, đại diện hệ thống ShopDunk nhận định sức hút thương hiệu của Apple tại Việt Nam đã được chứng minh qua nhiều thế hệ sản phẩm và điều này càng thể hiện rõ nét hơn ở dòng iPhone Duo. Theo bà Châu, dù mức giá cao, khách hàng vẫn sẵn sàng chi trả vì tâm lý muốn trải nghiệm và sở hữu sớm một thiết bị có thiết kế đột phá. Nhóm khách hàng này phần lớn thuộc phân khúc cao cấp và có thói quen nâng cấp thiết bị thường xuyên.

Dữ liệu từ hệ thống ShopDunk ghi nhận có tới 90% khách hàng đặt cọc iPhone Duo từng mua các dòng sản phẩm tiền nhiệm như iPhone 17 Pro Max và iPhone 18 Pro Max. Yếu tố khan hiếm nguồn hàng trong giai đoạn đầu cũng góp phần khẳng định vị thế của những người sở hữu thiết bị sớm.

Đồng quan điểm, bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc Ngành hàng Apple tại hệ thống Di Động Việt đánh giá sức nóng của iPhone Duo là "thực tế không thể bàn cãi".

"Đây là chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple mà cộng đồng iFan đã chờ đợi từ rất lâu. Do đó, đối với người hâm mộ thương hiệu và những người yêu công nghệ, việc chi trả cho sản phẩm này được xem là hoàn toàn xứng đáng", bà Yến nhấn mạnh.

Tại hệ thống ShopDunk, lượng khách hàng đăng ký nhận thông tin về sản phẩm đã vượt mốc 100.000 lượt. Về thị hiếu màu sắc, phiên bản màu Trắng dẫn đầu với 65% lựa chọn, tiếp theo là màu Xanh đen chiếm 25%. Xét theo dung lượng bộ nhớ, người dùng Việt Nam vẫn ưu tiên các phiên bản vừa phải để tối ưu chi phí: phiên bản 256 GB chiếm tỷ lệ áp đảo với 60%, bản 512 GB chiếm 25%, trong khi các bản dung lượng lớn như 1 TB và 2 TB lần lượt chiếm 10% và 5%.

Tại Hoàng Hà Mobile, lượng đơn đặt hàng trước đã vượt mốc 3.000 đơn. Đại diện chuỗi bán lẻ này cho biết nguồn cung giai đoạn đầu rất hạn chế. Trong ngày đầu mở bán (23.10), hệ thống chỉ có thể bàn giao khoảng 150 máy đợt một cho khách hàng đặt trước, số lượng còn lại sẽ tiếp tục được phân bổ và dự kiến hoàn tất trả hàng trong tháng 11.2026 khi các lô hàng tiếp theo cập cảng.

Đại diện Di Động Việt cho biết lượng hàng thực tế trả cho khách hiện rất nhỏ giọt so với nhu cầu. Trên kênh bán hàng trực tuyến chính thức của Apple tại Việt Nam, thời gian giao hàng dự kiến cho các đơn đặt mới đã bị kéo dài sang tháng 12.2026 và tháng 1.2027. Điều này khiến tình trạng "cháy hàng" của iPhone Duo nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong suốt giai đoạn mua sắm cao điểm cuối năm.