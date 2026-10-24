Chi phí sửa chữa iPhone Duo lên tới gần 39 triệu đồng

Apple đã chính thức mở bán mẫu điện thoại gập đầu tiên iPhone Duo với mức giá dao động từ 1.999 đến 3.199 USD (64,9 đến 103,9 triệu đồng tại thị trường Việt Nam), trở thành thiết bị đắt đỏ nhất lịch sử của hãng. Tuy nhiên, bảng giá dịch vụ sửa chữa chính hãng vừa được công bố trên trang hỗ trợ của Apple còn cho thấy chi phí khắc phục sự cố có thể gây 'choáng' nếu người dùng không mua gói bảo hành mở rộng.

Chi phí sửa chữa iPhone Duo sẽ rất đắt đỏ nếu không có gói AppleCare+ ẢNH: APPLE

Chi phí khắc phục những hư hại của iPhone Duo có thể bằng nửa giá máy

Theo đó, mức giá sửa chữa tiêu chuẩn của Apple bắt đầu từ 49 USD (khoảng 1,27 triệu đồng) cho hư hại lớp bảo vệ ngoài và chạm mốc tối đa 1.499 USD (khoảng 39 triệu đồng) đối với các sự cố hư hỏng khác. Khoản phí do Apple trực tiếp thực hiện luôn cao hơn đáng kể so với các cửa hàng thứ ba, cho thấy hãng công nghệ Mỹ rõ ràng muốn khuyến khích khách hàng đăng ký dịch vụ AppleCare+.

Theo niêm yết, chi phí sửa chữa cụ thể cho từng danh mục linh kiện giữa mức giá tiêu chuẩn và khi có gói AppleCare+ gồm:

Hư hại lớp bảo vệ ngoài : 49 USD (khoảng 1,27 triệu đồng); có AppleCare+ là 19 USD (khoảng 494.000 đồng).

: 49 USD (khoảng 1,27 triệu đồng); có AppleCare+ là 19 USD (khoảng 494.000 đồng). Hư hại kính mặt lưng : 199 USD (khoảng 5,17 triệu đồng); có AppleCare+ là 25 USD (khoảng 650.000 đồng).

: 199 USD (khoảng 5,17 triệu đồng); có AppleCare+ là 25 USD (khoảng 650.000 đồng). Dịch vụ thay pin : 229 USD (khoảng 5,95 triệu đồng); có AppleCare+ được miễn phí.

: 229 USD (khoảng 5,95 triệu đồng); có AppleCare+ được miễn phí. Hư hại camera sau : 229 USD (khoảng 5,95 triệu đồng); có AppleCare+ là 99 USD (khoảng 2,57 triệu đồng).

: 229 USD (khoảng 5,95 triệu đồng); có AppleCare+ là 99 USD (khoảng 2,57 triệu đồng). Hư hại màn hình ngoài : 379 USD (khoảng 9,85 triệu đồng); có AppleCare+ là 29 USD (khoảng 754.000 đồng).

: 379 USD (khoảng 9,85 triệu đồng); có AppleCare+ là 29 USD (khoảng 754.000 đồng). Hư hại cả màn hình ngoài và kính lưng : 509 USD (khoảng 13,23 triệu đồng); có AppleCare+ là 58 USD (khoảng 1,5 triệu đồng).

: 509 USD (khoảng 13,23 triệu đồng); có AppleCare+ là 58 USD (khoảng 1,5 triệu đồng). Hư hại màn hình gập bên trong : 999 USD (khoảng 26 triệu đồng); có AppleCare+ là 99 USD (khoảng 2,57 triệu đồng).

: 999 USD (khoảng 26 triệu đồng); có AppleCare+ là 99 USD (khoảng 2,57 triệu đồng). Các hư hại khác: 1.499 USD (khoảng 39 triệu đồng); có AppleCare+ là 149 USD (khoảng 3,87 triệu đồng).

Nguy cơ tốn kém càng đáng lưu tâm khi chuyên gia rò rỉ Ice Universe chia sẻ rằng phần màn hình quanh nếp gấp của iPhone Duo cho cảm giác chạm khá mềm và dễ xuất hiện vết hằn sâu khi bị ấn ngón tay vào. Hiện tượng này được đồn đoán liên quan đến cấu trúc kính siêu mỏng có độ dày biến thiên của Apple, vốn mỏng hơn ở trung tâm bản lề gập và dày hơn ở các vùng xung quanh.

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Gói bảo hiểm AppleCare+ kèm bảo vệ mất cắp và thất lạc hiện có giá 20 USD/tháng (khoảng 520.000 đồng), 200 USD/năm (khoảng 5,2 triệu đồng) hoặc trả trước 399 USD (khoảng 10,4 triệu đồng) cho hai năm. Dù không hề rẻ, mức phí này vẫn dễ chấp nhận hơn nhiều so với việc phải chi trả tới nửa giá trị chiếc iPhone Duo nếu máy chẳng may bị hỏng hóc.