    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Vén màn thời lượng pin và tốc độ sạc thực tế của iPhone Duo

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ
    Mẫu điện thoại gập iPhone Duo mới nhất của Apple vừa trải qua bài thử nghiệm pin đầy ấn tượng.

    iPhone Duo vừa hoàn thành bài kiểm tra thời lượng pin bởi chuyên trang công nghệ Tom's Guide, đợt thử nghiệm này được thiết kế nhằm mô phỏng thói quen sử dụng hằng ngày của người dùng, từ đó đưa ra cái nhìn khách quan ban đầu về thời lượng pin của mẫu điện thoại gập đắt đỏ này.

    So sánh thời lượng pin và tốc độ sạc của iPhone Duo với loạt đối thủ sừng sỏ

    Kết quả, iPhone Duo đạt thời lượng sử dụng liên tục được trong 13 giờ 20 phút. Mặc dù chưa thể sánh bằng cột mốc 17 giờ 31 phút của iPhone 18 Pro Max do dung lượng pin ít hơn 684 mAh, nhưng mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple vẫn mang lại kết quả ấn tượng khi đặt cạnh các đối thủ gập cùng phân khúc.

    Vén màn thời lượng pin thực tế của iPhone Duo - Ảnh 1.

    Đã có kết quả thử nghiệm thời lượng pin của iPhone Duo

    ẢNH: APPLE

    Quy trình đánh giá được thực hiện thông qua việc lướt web liên tục qua kết nối 5G với độ sáng màn hình cố định ở mức 150 nit trên màn hình gập lớn bên trong. Cả ba thiết bị gồm iPhone Duo, Samsung Galaxy Z Fold8 và iPhone 18 Pro Max đều được đặt cạnh nhau và tiến hành thử nghiệm đồng thời trong cùng một phòng để bảo đảm tính chuẩn xác.

    So với Galaxy Z Fold8, iPhone Duo duy trì thời gian hoạt động lâu hơn tới hơn ba giờ dù mức chênh lệch dung lượng pin giữa hai máy chỉ vỏn vẹn 83 mAh, cho thấy sự vượt trội về khả năng tối ưu hóa điện năng tiêu thụ. Ngoài ra, máy cũng hoạt động bền bỉ hơn 49 phút so với Google Pixel 11 Pro Fold, trong khi Galaxy Z Fold8 Ultra và Motorola Razr Fold duy trì thời lượng nhỉnh hơn nhờ sở hữu các viên pin dung lượng lớn.

    THIẾT BỊTHỜI LƯỢNG PINDUNG LƯỢNG PIN
    iPhone Duo13:204.883
    Samsung Galaxy Z Fold810:064.800
    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra14:335.000
    Motorola Razr Fold14:446.000
    Google Pixel 11 Pro Fold12:314.806
    iPhone 18 Pro Max17:315.567

    Chi trăm triệu mua iPhone Duo: Khan hiếm kỷ lục, khách háo hức chờ nhận máy

    Về khả năng sạc, dù cùng hỗ trợ công suất 60W, iPhone Duo nạp năng lượng chậm hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro Max khi chỉ đạt 42% sau 15 phút và 66% sau nửa tiếng. Trong khi đó, các mẫu máy Android như Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Motorola Razr Fold đều hồi phục từ 70% pin trở lên sau 30 phút, riêng Pixel 11 Pro Fold tỏ ra lép vế nhất do giới hạn công suất sạc ở mức 30W.

    THIẾT BỊ15 PHÚT30 PHÚTCÔNG SUẤT SẠC
    iPhone Duo42%66%60W
    Galaxy Z Fold843%70%45W
    Galaxy Z Fold8 Ultra49%76%45W
    Motorola Razr Fold42%75%80W
    Pixel 11 Pro Fold29%56%30W
    iPhone 18 Pro Max44%77%60W

    Tổng thể, thời lượng pin của iPhone Duo nằm ở mức trung bình khá so với các đối thủ và hoàn toàn đủ để đáp ứng trọn vẹn một ngày sử dụng mà không cần mang theo bộ sạc. Đối với những người dùng đặt tiêu chí pin bền bỉ lên hàng đầu, các mẫu máy màn hình phẳng như iPhone 18 Pro Max vẫn là lựa chọn phù hợp hơn do đặc thù màn hình gập luôn tiêu thụ nhiều điện năng hơn thông thường.

    Trải nghiệm miễn phí iPhone Duo đủ các phiên bản dung lượng và ưu đãi thêm 5 triệu đồng, giảm 50% khi mua cùng phụ kiện tại CellphoneS. Chương trình trả góp lãi suất 0% lên đến 18 tháng, 0 phụ phí được áp dụng đến hết tháng 10. Ghé ngay CellphoneS để trải nghiệm và mua sắm iPhone Duo 256 GB/ 512 GB/1 TB/2 TB đủ màu, đúng giá!

    Tin liên quan

    Video thực tế iPhone Duo hé lộ điều bất ngờ về nếp gấp màn hình

    Video thực tế iPhone Duo hé lộ điều bất ngờ về nếp gấp màn hình

    Video thực tế iPhone Duo cho thấy nếp gấp màn hình phía trên bản lề khá mềm, tạo vết lằn và cảm nhận rõ khi ngón tay lướt qua.

    Khám phá thêm chủ đề

    iPhone Duo Galaxy Z Apple thời lượng pin tốc độ sạc thử nghiệm pin điện thoại gập

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận