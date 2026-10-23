Vén màn thời lượng pin và tốc độ sạc thực tế của iPhone Duo

iPhone Duo vừa hoàn thành bài kiểm tra thời lượng pin bởi chuyên trang công nghệ Tom's Guide, đợt thử nghiệm này được thiết kế nhằm mô phỏng thói quen sử dụng hằng ngày của người dùng, từ đó đưa ra cái nhìn khách quan ban đầu về thời lượng pin của mẫu điện thoại gập đắt đỏ này.

So sánh thời lượng pin và tốc độ sạc của iPhone Duo với loạt đối thủ sừng sỏ

Kết quả, iPhone Duo đạt thời lượng sử dụng liên tục được trong 13 giờ 20 phút. Mặc dù chưa thể sánh bằng cột mốc 17 giờ 31 phút của iPhone 18 Pro Max do dung lượng pin ít hơn 684 mAh, nhưng mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple vẫn mang lại kết quả ấn tượng khi đặt cạnh các đối thủ gập cùng phân khúc.

Đã có kết quả thử nghiệm thời lượng pin của iPhone Duo ẢNH: APPLE

Quy trình đánh giá được thực hiện thông qua việc lướt web liên tục qua kết nối 5G với độ sáng màn hình cố định ở mức 150 nit trên màn hình gập lớn bên trong. Cả ba thiết bị gồm iPhone Duo, Samsung Galaxy Z Fold8 và iPhone 18 Pro Max đều được đặt cạnh nhau và tiến hành thử nghiệm đồng thời trong cùng một phòng để bảo đảm tính chuẩn xác.

So với Galaxy Z Fold8, iPhone Duo duy trì thời gian hoạt động lâu hơn tới hơn ba giờ dù mức chênh lệch dung lượng pin giữa hai máy chỉ vỏn vẹn 83 mAh, cho thấy sự vượt trội về khả năng tối ưu hóa điện năng tiêu thụ. Ngoài ra, máy cũng hoạt động bền bỉ hơn 49 phút so với Google Pixel 11 Pro Fold, trong khi Galaxy Z Fold8 Ultra và Motorola Razr Fold duy trì thời lượng nhỉnh hơn nhờ sở hữu các viên pin dung lượng lớn.

THIẾT BỊ THỜI LƯỢNG PIN DUNG LƯỢNG PIN iPhone Duo 13:20 4.883 Samsung Galaxy Z Fold8 10:06 4.800 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 14:33 5.000 Motorola Razr Fold 14:44 6.000 Google Pixel 11 Pro Fold 12:31 4.806 iPhone 18 Pro Max 17:31 5.567

Chi trăm triệu mua iPhone Duo: Khan hiếm kỷ lục, khách háo hức chờ nhận máy

Về khả năng sạc, dù cùng hỗ trợ công suất 60W, iPhone Duo nạp năng lượng chậm hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro Max khi chỉ đạt 42% sau 15 phút và 66% sau nửa tiếng. Trong khi đó, các mẫu máy Android như Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Motorola Razr Fold đều hồi phục từ 70% pin trở lên sau 30 phút, riêng Pixel 11 Pro Fold tỏ ra lép vế nhất do giới hạn công suất sạc ở mức 30W.

THIẾT BỊ 15 PHÚT 30 PHÚT CÔNG SUẤT SẠC iPhone Duo 42% 66% 60W Galaxy Z Fold8 43% 70% 45W Galaxy Z Fold8 Ultra 49% 76% 45W Motorola Razr Fold 42% 75% 80W Pixel 11 Pro Fold 29% 56% 30W iPhone 18 Pro Max 44% 77% 60W

Tổng thể, thời lượng pin của iPhone Duo nằm ở mức trung bình khá so với các đối thủ và hoàn toàn đủ để đáp ứng trọn vẹn một ngày sử dụng mà không cần mang theo bộ sạc. Đối với những người dùng đặt tiêu chí pin bền bỉ lên hàng đầu, các mẫu máy màn hình phẳng như iPhone 18 Pro Max vẫn là lựa chọn phù hợp hơn do đặc thù màn hình gập luôn tiêu thụ nhiều điện năng hơn thông thường.