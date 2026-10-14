Xiaomi 18 Pro Max 'đọ sức' thời lượng pin với Samsung Galaxy S26 Ultra

Một cuộc so sánh gần đây giữa Galaxy S26 Ultra và Xiaomi 18 Pro Max cho thấy, hiệu năng sử dụng pin của mẫu điện thoại Samsung đã gây ấn tượng mạnh mẽ, ngay cả khi sản phẩm đối thủ sở hữu viên pin khủng 8.500 mAh.

Xiaomi 18 Pro Max vượt trội hơn với thời gian sử dụng lên đến 11 giờ 50 phút, kéo dài hơn 1 giờ 1 phút so với Galaxy S26 Ultra ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Theo đó, bài kiểm tra thời lượng pin thực tế được đăng tải bởi tài khoản TechDroider trên X cho thấy, pin Galaxy S26 Ultra có thể sử dụng liên tục trong 10 giờ 49 phút. Xiaomi 18 Pro Max vượt trội hơn với thời gian sử dụng lên đến 11 giờ 50 phút, kéo dài hơn 1 giờ 1 phút so với Galaxy S26 Ultra.

Điểm đáng chú ý là sự khác biệt về thời lượng pin phần lớn đến từ dung lượng pin cao hơn 3.500 mAh của Xiaomi 18 Pro Max so với Galaxy S26 Ultra. Điều đó cho thấy flagship của Samsung vẫn thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ với "quái vật pin" đến từ Xiaomi.

Yếu tố giúp Galaxy S26 Ultra không bị bỏ lại quá xa?

Dữ liệu nhấn mạnh tầm quan trọng của phần mềm trong việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng. Theo Sammyfans, giao diện One UI do Samsung phát triển tiếp tục chứng minh là một phần mềm đáng tin cậy trong việc nâng cao hiệu suất sử dụng pin.

Vào đầu năm 2027, Galaxy S27 Ultra dự kiến sẽ ra mắt với viên pin 5.700 mAh. Mặc dù mức tăng 700 mAh có vẻ nhỏ, nhưng thời lượng pin của thiết bị mới hứa hẹn sẽ được cải thiện đáng kể, bên cạnh những thay đổi lớn về khả năng camera.