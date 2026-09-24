Độc lạ phiên bản trong suốt màu đỏ của Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max

Xiaomi vừa công bố phiên bản đặc biệt trong suốt (Transparent Special Edition) dành cho hai mẫu điện thoại thông minh Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max với mức giá lần lượt là 9.999 nhân dân tệ (khoảng 38,7 triệu đồng) và 10.999 nhân dân tệ (khoảng 42,6 triệu đồng). Cả hai thiết bị đều chỉ được phát hành với một tùy chọn cấu hình duy nhất gồm 16 GB RAM và 1 TB bộ nhớ trong.

Phiên bản đặc biệt màu đỏ, thiết kế trong suốt của Xiaomi 18 Pro ẢNH: XIAOMI

Cận cảnh phiên bản đặc biệt trong suốt màu đỏ cho dòng Xiaomi 18 Pro

Mẫu máy mới gây ấn tượng với tông màu đỏ vân nổi, ứng dụng quy trình xử lý màng film cấp độ micron nhằm tạo hiệu ứng dập nổi 3D ở mặt lưng. Đi kèm máy là bộ hình nền mô phỏng đồ họa linh kiện bên trong trên cả màn hình chính lẫn màn hình phụ phía sau, cùng hộp phụ kiện củ sạc và cáp dữ liệu màu đỏ trong suốt đồng bộ.

Ngoại trừ thay đổi về diện mạo, phần cứng của máy tương đồng với bản tiêu chuẩn khi sở hữu màn hình OLED 1 đến 120 Hz tích hợp bảo vệ quyền riêng tư và một màn hình phụ phía sau. Hệ thống ba camera mang thương hiệu Leica gồm cảm biến chính 200 MP, ống kính tiềm vọng tele 200 MP hỗ trợ zoom quang 3,2x và camera góc siêu rộng 50 MP.

Cận cảnh Xiaomi 18 Pro phiên bản đặc biệt ẢNH: XIAOMI

Về hiệu năng, Xiaomi 18 Pro trang bị vi xử lý 2 nm Snapdragon 8 Elite Gen 6 cùng viên pin silicon-carbon 7.000 mAh, trong khi bản Pro Max dùng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và pin 8.500 mAh. Cả hai phiên bản đều sử dụng RAM LPDDR5X, bộ nhớ UFS 4.1, hệ thống tản nhiệt bơm lạnh tuần hoàn, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, sạc không dây 50W và sạc ngược 27W.

Thiết bị xuất xưởng với hệ điều hành HyperOS 4 tích hợp trợ lý Super XiaoAI 2.0. Ngoài ra, bộ đôi cao cấp này còn trang bị đầy đủ các tính năng phần cứng tiêu chuẩn gồm kết nối UWB, NFC, chuẩn kháng nước IP và hỗ trợ âm thanh Dolby Atmos.