Dòng Xiaomi 18 Pro ra mắt: Màn hình chống nhìn trộm, chip 'khủng'

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu hai mẫu flagship Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max tại thị trường Trung Quốc, sở hữu cấu hình mạnh mẽ cùng thiết kế giữ lại màn hình phụ ở mặt lưng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên thế hệ này là tính năng màn hình riêng tư, cho phép thiết bị ngăn chặn hiệu quả những ánh mắt tò mò nhìn trộm vào điện thoại.

Dòng Xiaomi 18 Pro chính thức trình làng tại Trung Quốc ẢNH: XIAOMI

Flagship Xiaomi 18 Pro chính thức lộ diện

Giải pháp bảo mật này được phát triển tương tự công nghệ trên mẫu Galaxy S26 Ultra của Samsung nhưng áp dụng cho cả bản tiêu chuẩn lẫn bản cao cấp của Xiaomi. Theo The Verge, hệ thống có khả năng sử dụng camera trước để phát hiện người nhìn lén hoặc tự động bật tính năng che chắn thông tin dựa trên định vị khi người dùng di chuyển vào các địa điểm công cộng đông người.

Cả hai máy đều trang bị màn hình AMOLED 120 Hz với kích thước 6,4 inch trên bản Pro và 6,9 inch trên bản Pro Max. Về hiệu năng, Xiaomi trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 cho bản Pro, trong khi bản Pro Max sử dụng phiên bản "Extreme", kết hợp bộ nhớ RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ lưu trữ UFS 4.1 tối đa 1 TB.

Năng lực nhiếp ảnh của dòng máy mới được củng cố với bộ đôi camera 200 MP gồm cảm biến chính và ống kính tele zoom 3.2x, kết hợp camera góc siêu rộng 50 MP. Thời lượng vận hành cũng được nâng cấp ấn tượng nhờ viên pin 7.000 mAh trên bản Pro và 8.500 mAh trên bản Pro Max, hỗ trợ công nghệ sạc có dây 100W cùng sạc không dây 27W.

Các phiên bản màu sắc của dòng Xiaomi 18 Pro ẢNH: XIAOMI

Dòng Xiaomi 18 Pro có giá khởi điểm tại Trung Quốc từ 5.999 nhân dân tệ (khoảng 23,2 triệu đồng) và hãng đã xác nhận sẽ phân phối các phiên bản Pro ra thị trường quốc tế. Dù chưa công bố giá bán toàn cầu, lịch trình mở bán quốc tế được kỳ vọng sẽ diễn ra tương tự mốc tháng 2 của thế hệ Xiaomi 17 tiền nhiệm.