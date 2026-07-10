Xiaomi 18 Pro rò rỉ loạt thông số kỹ thuật 'khủng'

Thị trường công nghệ đang nóng lên từng ngày trước thông tin dòng flagship Xiaomi 18 Pro sắp được trình làng vào tháng 9 tới. Theo các nguồn tin rò rỉ, mẫu máy này sẽ ra mắt cùng lúc với hai phiên bản khác là Xiaomi 18 tiêu chuẩn và bản cao cấp nhất Xiaomi 18 Pro Max. Đây được kỳ vọng sẽ là những thiết bị đầu tiên trên thế giới được trang bị dòng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 mạnh mẽ từ nhà Qualcomm.

Rò rỉ thông số kỹ thuật đáng chú ý của Xiaomi 18 Pro

Mới đây, chuyên gia rò rỉ thông tin nổi tiếng Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo đã hé lộ các thông số kỹ thuật cốt lõi ấn tượng của Xiaomi 18 Pro. Chiếc điện thoại này được cho là sẽ sử dụng con chip cao cấp Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Máy sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại với màn hình phẳng kích thước nhỏ 'siêu rõ nét', các góc bo tròn lớn và phần viền siêu mỏng được tinh chỉnh đối xứng hoàn hảo ở cả bốn cạnh.

Siêu phẩm kế nhiệm Xiaomi 17 Pro hé lộ những thông số kỹ thuật đáng mơ ước ẢNH: GSMARENA

Không chỉ dừng lại ở cấu hình mạnh mẽ, hệ thống camera của Xiaomi 18 Pro hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc cách mạng lớn về khả năng nhiếp ảnh di động. Máy dường như sẽ được trang bị camera chính độ phân giải lên tới 200 MP tích hợp cảm biến kích thước cực lớn. Đi kèm với đó là một ống kính góc siêu cận telephoto macro cũng có độ phân giải khủng 200 MP và sở hữu cảm biến lớn, giúp tối ưu hóa khả năng chụp ảnh chi tiết.

Để nâng cao trải nghiệm giải trí tổng thể cho người dùng, nhà sản xuất Trung Quốc còn nâng cấp hệ thống loa kép và trang bị mô-tơ rung với kích thước được tuyên bố là "tương đối lớn". Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng nhất trên thiết bị chính là viên pin có dung lượng khổng lồ đạt mức ít nhất 7.000 mAh. Đi kèm viên pin này là công nghệ sạc nhanh có dây đạt công suất lên đến 100W, đồng thời máy cũng hỗ trợ tính năng sạc không dây tiện lợi.

Sự kết hợp giữa vi xử lý tối tân, hệ thống camera siêu phân giải và viên pin dung lượng cực lớn khiến Xiaomi 18 Pro trở thành cái tên được săn đón nhất cuối năm nay. Mặc dù các thông số phần cứng gần như đã lộ diện toàn bộ, câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu máy có được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17 ngay khi xuất xưởng hay không. Câu trả lời chính xác nhất sẽ có khi chuỗi sản phẩm này chính thức ra mắt vào tháng 9.