Rò rỉ smartphone màn hình 7 inch, pin 10.000 mAh của Redmi

Thương hiệu con của Xiaomi là Redmi được cho là đang chuẩn bị tung ra một 'bom tấn' mới trong thế hệ sản phẩm tương lai của hãng. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo, hãng đang âm thầm phát triển đồng thời hai mẫu điện thoại thông minh mới. Trong đó, một phiên bản sẽ sở hữu kích thước màn hình thông thường 6,59 inch thuộc phân khúc tầm trung dòng Pro.

Redmi đang phát triển smartphone hiệu năng cao với màn hình tới 7 inch?

Sự chú ý của giới công nghệ đổ dồn vào phiên bản thứ hai khi thiết bị này được xây dựng xung quanh một tấm nền khổng lồ lên tới 7 inch. Mẫu máy này được thiết kế đặc biệt nhằm tối ưu hóa và phục vụ cho các nhu cầu sử dụng hiệu năng cao của người dùng. Mặc dù nguồn tin chưa nêu đích danh tên thương hiệu, nhưng các tiền lệ rò rỉ trong quá khứ của chuyên gia rò rỉ này đều liên quan chính xác đến các thiết bị của Redmi.

Redmi sắp tung thêm một smartphone màn hình 'khủng' tới 7 inch? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZCHINA

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên các tin đồn về một thiết bị có kích thước màn hình 'khổng lồ' như vậy xuất hiện trên thị trường. Các nguồn tin rò rỉ liên tục từ đầu tháng 4 cho thấy mẫu điện thoại 7 inch này của Redmi sẽ đi kèm viên pin dung lượng khủng 10.000 mAh. Đến cuối tháng, các thông số chi tiết hơn đã lộ diện gồm việc máy hỗ trợ độ phân giải lên đến 2K và có tần số quét màn hình cao.

Những thông tin cấu hình ấn tượng kể trên hoàn toàn trùng khớp với các báo cáo trước đó về một thiết bị thuộc dòng Redmi K100. Đáng chú ý, Redmi không phải là thương hiệu duy nhất đang bày tỏ tham vọng khám phá các giới hạn mới của màn hình kích thước lớn. Nguồn tin cũng tuyên bố đối thủ Honor đang phát triển một mẫu điện thoại 7 inch có tần số quét 185 Hz, bên cạnh một model 6,89 inch chạy chip 2 nm.

Hiện tại, hầu hết dòng sản phẩm flagship cao cấp nhất trên thị trường hiện nay đều chỉ đạt kích thước tối đa ở mức khoảng 6,9 inch. Có thể kể đến các đại diện tiêu biểu đang dẫn đầu xu hướng này gồm Xiaomi 17 Ultra, Huawei Mate 80 Pro Max và iPhone 17 Pro Max. Nếu các thông tin rò rỉ trở thành sự thật, năm 2026 sẽ là cột mốc chứng kiến kích thước màn hình smartphone chính thức vượt qua giới hạn cũ.