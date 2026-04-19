Những điện thoại chụp ảnh đẹp đáng mua nhất hiện nay

Phong Đỗ
19/04/2026 08:05 GMT+7

Danh sách loạt điện thoại chuyên chụp ảnh hé lộ sự thật về việc Samsung và Apple đang 'hụt hơi' trước các đối thủ Trung Quốc.

Ở thời điểm hiện tại, những chiếc điện thoại không còn chỉ là thiết bị liên lạc mà đã trở thành vật bất ly thân dùng để ghi dấu mọi khoảnh khắc. Một bảng xếp hạng điện thoại chuyên chụp ảnh mới đây gây chấn động khi những cái tên vốn thống trị thị trường Mỹ đang dần bị các đại diện từ Trung Quốc vượt mặt về công nghệ hình ảnh thuần túy.

1. Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi đã đẩy mọi giới hạn lên mức tối đa khi trang bị cho chiếc 17 Ultra cảm biến 1 inch Light Fusion 1050L. Điểm 'ăn tiền' nhất chính là khả năng thay đổi tiêu cự vật lý giữa 75 mm và 100 mm, giúp hình ảnh giữ được chất lượng quang học thực thụ thay vì dựa vào thuật toán. Kết hợp với màu sắc Leica đặc trưng và công nghệ LOFIC giúp thu sáng đỉnh cao mà không gây nhòe vật thể, đây hiện là cái tên dẫn đầu mới của làng nhiếp ảnh di động, đặc biệt là trong các điều kiện thiếu sáng khắc nghiệt.

2. vivo X300 Pro

Nếu là tín đồ của ảnh chân dung, vivo X300 Pro là cái tên không thể bỏ qua. Với sự hợp tác cùng Zeiss, thiết bị này sở hữu khả năng nhận diện cạnh viền gần như hoàn hảo và các bộ lọc giả lập ống kính DSLR như Biotar hay Sonnar. Cụm camera đồ sộ chứa cảm biến chính Sony LYT-828 và ống kính tiềm vọng 200 MP giúp máy giữ được chi tiết cực cao ngay cả khi chụp ở điều kiện ánh sáng phức tạp, biến mỗi cú bấm máy thành một tác phẩm nghệ thuật sẵn sàng lên sóng mạng xã hội.

3. iPhone 17 Pro Max

Dù thông số phần cứng không quá 'khủng' như các đối thủ Trung Quốc, Apple vẫn giữ vững ngai vàng ở mảng quay video. iPhone 17 Pro Max là lựa chọn số 1 của các Influencer nhờ dải nhạy sáng cực rộng và khả năng xử lý hình ảnh ổn định tuyệt đối. Việc nâng cấp đồng bộ cảm biến 48 MP cho toàn bộ hệ thống camera và hỗ trợ ProRes chuyên nghiệp giúp người dùng có thể làm hậu kỳ màu sắc với các bảng màu LUT tùy chỉnh - một tính năng mà các điện thoại Android vẫn đang phải bám đuổi.

4. OPPO Find X9 Pro

OPPO Find X9 Pro mang đến những bức ảnh có màu sắc sống động và dải nhạy sáng ấn tượng nhờ sự tinh chỉnh từ Hasselblad. Điểm nhấn của máy là ống kính tele 200 MP chuyên trị ảnh chân dung và phong cảnh tầm xa. Tuy nhiên, một điểm trừ nhỏ là sự can thiệp đôi khi hơi 'quá đà' của trí tuệ nhân tạo (AI), khiến một số bức ảnh trông có phần thiếu tự nhiên ở các mức tiêu cự lớn.

5. Samsung Galaxy S26 Ultra

Với cảm biến chính 200 MP và hệ thống zoom 100x đã thành thương hiệu, Samsung tập trung vào sự ổn định và màu sắc đẹp. Đặc biệt, tính năng Horizon Lock mới mang lại khả năng chống rung video ấn tượng, giúp bạn ghi lại những thước phim hành động mượt mà như dùng gimbal chuyên nghiệp.

6. Google Pixel 10 Pro

Google tiếp tục chứng minh rằng phần mềm có thể bù đắp cho phần cứng. Pixel 10 Pro vẫn là thiết bị chụp đêm thuộc hàng tốt nhất thị trường nhờ thuật toán xử lý độc quyền. Các tính năng như Camera Coach (hướng dẫn bố cục) và Object Eraser (xóa vật thể thừa) được tích hợp sâu với AI Gemini, biến việc chỉnh sửa ảnh trở nên dễ dàng chỉ bằng vài câu lệnh. Tuy nhiên, mảng video của Pixel vẫn cần cải thiện nhiều để có thể đứng ngang hàng với iPhone.

7. iPhone 17

Năm nay, mẫu iPhone tiêu chuẩn trở nên hấp dẫn. Apple đã trang bị màn hình ProMotion 120 Hz và camera góc rộng 48 MP chất lượng cao cho iPhone 17. Điểm độc đáo nhất chính là camera trước 18 MP hình vuông, cho phép người dùng sáng tạo nội dung dọc (TikTok/Reels) và ngang (YouTube) mà không cần xoay điện thoại - một tính năng thông minh mà chưa đối thủ nào trên thị trường có được.

