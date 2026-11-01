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    iPhone Duo gặp lỗi về khe hở thân máy?

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Một số khách hàng cân nhắc hủy đơn iPhone Duo sau khi xuất hiện phản ánh về khe hở thân máy và nguy cơ lọt bụi.

    Sau sự cố "crackgate", một số người hâm mộ Apple đã quyết định hủy đơn đặt trước iPhone Duo, sau khi một vấn đề khác trên sản phẩm lại xuất hiện mang tên "gapgate" khiến nhiều người lo lắng.

    iPhone Duo lại gặp lỗi mới, người mua cân nhắc hủy đơn đặt trước - Ảnh 1.

    Apple đã bỏ qua lỗ hổng này trên iPhone Duo

    ẢNH: REDDIT

    "Gapgate" đề cập đến tình trạng một số chiếc iPhone Duo được lắp ráp không đúng cách, dẫn đến các khe hở xung quanh các cạnh và bản lề. Những khe hở này đủ lớn để người dùng có thể nhìn thấy các bộ phận bên trong điện thoại, điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng chống nước (xếp hạng IP68) mà còn có thể gây áp lực lên khung máy và các linh kiện bên trong. Nếu một bộ phận bên trong bản lề bị bung ra, chúng có thể dẫn đến việc nứt màn hình, khiến người dùng phải chi trả hàng nghìn USD để sửa chữa.

    Mặc dù một số trường hợp "gapgate" có vẻ nhẹ hơn, nhưng ngay cả những khe hở nhỏ cũng có thể dẫn đến sự cố trong tương lai do khung máy không ổn định. Thêm vào đó, phần gáy của iPhone Duo cũng có khe hở cho phép bụi và các mảnh vụn lọt vào bên trong, điều mà Samsung đã khắc phục trên các sản phẩm của mình bằng cách sử dụng lớp bảo vệ bổ sung.

    Sự xuất hiện của các vấn đề này đang ảnh hưởng đến độ phổ biến của iPhone Duo. Apple khuyến cáo nhân viên chỉ nên sửa chữa hoặc thay thế những chiếc điện thoại bị lỗi mà không có dấu hiệu cố ý phá hủy. 

    Nhiều người dùng iPhone Duo đang lo ngại vì 'gapgate'

    Giờ đây, khi sự cố "gapgate" được báo cáo, nhiều người dùng lại kiểm tra iPhone Duo của mình và phát hiện ra họ cũng gặp phải vấn đề tương tự. Đây là điều giống như khi sự cố "crackgate" mới xuất hiện, nhiều người bắt đầu chú ý và phát hiện dấu hiệu hỏng hóc trên màn hình của mình.

    iPhone Duo lại gặp lỗi mới, người mua cân nhắc hủy đơn đặt trước - Ảnh 3.

    Một chiếc iPhone Duo bị hở một bên

    ẢNH: REDDIT


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