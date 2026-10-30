Nhà cung cấp linh kiện iPhone Duo tuyên bố không gây ra lỗi màn hình

Mặc dù Apple gần đây ra thông báo thừa nhận một số mẫu iPhone Duo gặp phải lỗi màn hình, được gọi là "crackgate", nhưng vẫn chưa có công ty nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vấn đề. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã đặt nghi vấn về nguyên nhân có thể đến từ bản lề của Fine M-Tec, một trong những nhà sản xuất linh kiện trên iPhone Duo.

Vụ “crackgate” trên iPhone Duo nóng lên, buộc Fine M-Tec phải ra tuyên bố riêng ẢNH: REUTERS

Trong khi Fine M-Tec không chính thức xác nhận việc là nhà cung cấp linh kiện cho chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, nhưng họ đã phủ nhận về việc các linh kiện từ công ty có lỗi. Fine M-Tec thậm chí còn đe dọa sẽ khởi kiện bất kỳ ai vu khống tội lỗi cho họ.

Ai chịu trách nhiệm khi màn hình iPhone Duo bị nứt?

Cụ thể, trong tuyên bố phản hồi chính thức về những lo ngại gần đây liên quan đến chất lượng điện thoại gập, Fine M-Tec khẳng định cần phải xác minh nguyên nhân kỹ thuật một cách khách quan trước khi quy kết các vấn đề về chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh cho một linh kiện cụ thể.

Thông báo này được Fine M-Tec đưa ra sau khi nhiều người dùng iPhone Duo báo cáo sự cố hư hỏng màn hình bên trong ngay sau vài giờ sử dụng. Fine M-Tec là công ty chuyên sản xuất bản lề bên trong cho màn hình gập, mặc dù hãng không trực tiếp nhắc đến Apple hay iPhone Duo trong tuyên bố của mình. Công ty nhấn mạnh điện thoại màn hình gập kết hợp nhiều linh kiện quan trọng với thiết kế cơ khí phức tạp, do đó việc kiểm định kỹ thuật là điều thiết yếu.

Fine M-Tec cũng cho biết họ duy trì quy trình kiểm định trong suốt quá trình thiết kế, phát triển, thử nghiệm và sản xuất hàng loạt để đảm bảo các linh kiện đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Fine M-Tec bày tỏ lo ngại về việc thông tin chưa được kiểm chứng đang được sử dụng để đổ lỗi cho các linh kiện của họ. Thậm chí, công ty cho biết sẽ xem xét các hành động pháp lý đối với bất kỳ ai làm tổn hại đến danh tiếng của công ty bằng cách lan truyền thông tin sai lệch.

Cuối cùng, Fine M-Tec nhấn mạnh rằng công ty muốn cung cấp thông tin chính xác cho các nhà đầu tư và thị trường nhằm ngăn chặn những tin đồn vô căn cứ có thể làm giảm giá trị của công ty.