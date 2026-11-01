Samsung sắp đưa camera ẩn trở lại trên Galaxy Z Fold9 để cạnh tranh iPhone Duo

Theo thông tin rò rỉ trên mạng xã hội X, Samsung đang chuẩn bị đưa công nghệ camera ẩn dưới màn hình tái xuất trên thế hệ điện thoại gập tiếp theo dự kiến ra mắt vào năm tới. Thiết bị này được cho là sở hữu nhiều thay đổi lớn ở cấu trúc bên trong nhưng chỉ có sự điều chỉnh tối thiểu về độ dày và ngôn ngữ thiết kế tổng thể.

Galaxy Z Fold9 được cho là sẽ tái trang bị camera ẩn dưới màn hình

Trước đó, Samsung từng trang bị camera ẩn dưới màn hình gập bên trong suốt 4 thế hệ, bắt đầu từ mẫu Galaxy Z Fold3 vào năm 2021 cho đến Galaxy Z Fold6. Tuy nhiên, hãng đã quay lại thiết kế camera đục lỗ thông thường trên Galaxy Z Fold7 vào năm ngoái, đồng thời tiếp tục duy trì kiểu dáng này trên Galaxy Z Fold8 Ultra và mẫu Galaxy Z Fold8 bản rộng của năm nay.

Galaxy Z Fold9 sẽ đưa camera ẩn dưới màn hình trở lại? ẢNH: Chụp màn hình GSMARENA

Nguồn tin tiết lộ Samsung định vị Galaxy Z Fold9 là đối thủ cạnh tranh trực diện với iPhone Duo, mẫu smartphone gập đầu tiên của Apple vốn sử dụng camera selfie ẩn 4 MP ở màn hình trong. Ngoài ra, chiếc Galaxy Z Fold9 hiện đã bước vào giai đoạn phát triển với mục tiêu kích thước đầy tham vọng là 3,9 mm khi mở ra và 7,9 mm khi gập lại.

Tuy nhiên, các số liệu rò rỉ này đang tạo ra sự mâu thuẫn nhất định khi mẫu Galaxy Z Fold8 bản rộng hiện dày 4,5 mm khi mở và 9,7 mm khi gập. Việc thu gọn xuống mức 7,9 mm trên Fold9 sẽ là bước cắt giảm độ dày rất lớn, trái ngược với mô tả về việc thiết bị chỉ có "thay đổi tối thiểu về độ dày tổng thể".

Giới quan sát nhận định đây có thể chỉ là những mục tiêu thiết kế ban đầu chưa được hoàn thiện trên thực tế, hoặc thông số trên thuộc về phiên bản Fold9 Ultra thay vì mẫu Fold9 tiêu chuẩn. Do toàn bộ dữ liệu vẫn chỉ dừng lại ở tin đồn chưa được xác thực từ một nguồn tin duy nhất, nhiều chi tiết về thế hệ điện thoại gập mới của Samsung vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn.