Samsung tung tính năng AI cảnh báo ngưng thở khi ngủ

Samsung vừa chính thức giới thiệu tính năng phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ nâng cao trên trang blog tiếng Hàn của hãng, sau khi nhận được sự phê duyệt từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cùng Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS).

Khác với công cụ theo dõi cơ bản từng có từ thời Galaxy Watch 4, bản cập nhật này ứng dụng các thuật toán AI để đo lường số lần rối loạn nhịp thở mỗi giờ vào ban đêm. Qua đó, hệ thống sẽ tự động phân loại và đưa ra cảnh báo cho người dùng theo ba cấp độ gồm nhẹ, trung bình hoặc nghiêm trọng.

Bản cập nhật AI trên thiết bị đeo Galaxy hỗ trợ phát hiện ngưng thở khi ngủ ẢNH: SAMSUNG

Thiết bị đeo Samsung bổ sung tính năng AI cảnh báo ngưng thở khi ngủ

Khả năng đánh giá cụ thể mức độ rủi ro được xem là bước tiến quan trọng, bởi các thiết bị đeo Galaxy trước đây chỉ ghi nhận dấu hiệu chứ chưa thể đo lường mức độ nghiêm trọng của tình trạng ngưng thở. Do hội chứng này thường khó nhận biết cho đến khi bệnh chuyển biến xấu, tính năng cảnh báo chi tiết giúp người đeo sớm phát hiện bất thường để chủ động kiểm soát sức khỏe.

Tính năng mới sẽ bắt đầu được triển khai tại Hàn Quốc từ tháng 11 tới trên các thiết bị gồm Galaxy Watch Ultra 2, Watch 9 và nhẫn thông minh Galaxy Ring, trước khi mở rộng sang Galaxy Watch 8 và Watch 7. Nhờ đã đạt chứng nhận an toàn từ FDA, đợt phát hành toàn cầu dự kiến sẽ diễn ra gần như đồng thời với thị trường Hàn Quốc. Sự nâng cấp này mang lại lợi ích lớn cho người dùng theo dõi giấc ngủ, đặc biệt là chủ sở hữu chiếc nhẫn Galaxy Ring nhỏ gọn thay cho đồng hồ thông minh cồng kềnh.

Theo các thống kê, chứng ngưng thở khi ngủ hiện ảnh hưởng đến gần 1 tỉ người trên toàn cầu, trong đó riêng tại Mỹ có khoảng 80,6 đến 83,7 triệu người trưởng thành từ 20 tuổi trở lên mắc phải, chiếm khoảng một phần ba dân số trưởng thành. Đáng chú ý, tình trạng rối loạn này còn có mối liên hệ mật thiết với nhiều bệnh lý nguy hiểm khác như tim mạch, tiểu đường loại 2 và huyết áp cao.

Dù hội chứng ngưng thở khi ngủ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng trong các trường hợp nặng, người bệnh ở mức độ nhẹ vẫn hoàn toàn có thể kiểm soát hoặc điều trị hiệu quả thông qua việc điều chỉnh lối sống và thực hiện các bài tập luyện. Việc trang bị công cụ đánh giá chính xác trên thiết bị đeo được kỳ vọng sẽ hỗ trợ kịp thời cho người dùng trong quá trình theo dõi và chăm sóc sức khỏe hằng ngày.