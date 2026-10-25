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    Bản cập nhật One UI 9 gây sự cố cho nhiều dòng máy Samsung Galaxy

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ
    Bản cập nhật One UI 9 dựa trên Android 17 của Samsung đang vấp phải phản ánh khi khiến điện thoại bị treo và sụt pin.

    Sau khi được phát hành theo từng giai đoạn từ tháng trước, bản cập nhật One UI 9 dựa trên hệ điều hành Android 17 của Samsung đang nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ người dùng. Sự cố không chỉ khiến một số thiết bị mới bị treo ngay sau khi mở hộp mà còn gây ra tình trạng hao hụt pin nghiêm trọng trên nhiều mẫu máy đời cũ.

    Bản cập nhật One UI 9 gây sự cố cho nhiều dòng máy Galaxy - Ảnh 1.

    One UI 9 gây ra sự cố khó chịu trên một số thiết bị Galaxy

    ẢNH: GEMINI

    Bản cập nhật One UI 9 gây phản ứng trái chiều vì lỗi treo máy và tụt pin

    Theo lộ trình nâng cấp, dòng Galaxy S26 là những thiết bị đầu tiên tiếp nhận One UI 9, trước khi phiên bản này lần lượt đến với dòng Galaxy S25, Galaxy Z Fold7 và Flip7. Sang tháng này, Samsung tiếp tục mở rộng quy mô phát hành đến các thế hệ tiền nhiệm gồm dòng Galaxy S24, S23 cùng hai mẫu điện thoại gập Z Fold6 và Flip6.

    Sự cố đáng chú ý nhất xảy ra trên Galaxy S26 Ultra khi lỗi phần mềm khiến người dùng không thể hoàn tất quá trình cài đặt ban đầu. Trên diễn đàn tại Hàn Quốc, Samsung xác nhận nguyên nhân do hệ thống WebView không ổn định trên một số nhà mạng nhất định, đồng thời hướng dẫn khắc phục tạm thời bằng cách cập nhật Android System WebView, chuyển sang mạng Wi-Fi hoặc đăng nhập tài khoản Samsung.

    Song song với lỗi thiết lập, cộng đồng sử dụng các dòng Galaxy S24 và S25 ghi nhận thời lượng pin sụt giảm rõ rệt sau nâng cấp. Nhiều phản ánh trên diễn đàn Reddit cho biết thời gian sáng màn hình giảm tới một nửa so với mức 6 - 7 giờ trước đây, kèm theo hiện tượng pin tụt nhanh ngay cả khi thiết bị đang ở trạng thái chờ không sử dụng.

    Theo ghi nhận từ trang Sammy Fans, hiệu năng pin sụt giảm sau nâng cấp lớn phần nào là hiện tượng bình thường do hệ thống cần khoảng hai tuần để tối ưu hóa với phần cứng. Tuy nhiên, nếu tình trạng hao pin kéo dài bất thường, Samsung khuyến cáo người dùng nên chủ động liên hệ hoặc đặt lịch hẹn với trung tâm dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ kiểm tra trực tiếp.

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