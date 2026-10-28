Samsung 'châm chọc' lớp phủ nhám của màn hình iPhone Duo

Màn hình sử dụng công nghệ Nano Texture trên mẫu điện thoại gập iPhone Duo của Apple đang trở thành tâm điểm bàn tán sau khi bộc lộ khả năng chống lóa kém.

Samsung mỉa mai khả năng chống lóa của iPhone Duo

Trong một bài đăng so sánh trực diện của kênh TechDroider, mẫu flagship màn hình gập của Samsung đã giành chiến thắng áp đảo về khả năng chống phản chiếu, khiến tài khoản Samsung Mobile Mỹ nhanh chóng để lại bình luận châm chọc trên mạng xã hội X với nội dung: "Cảm ơn vì đã làm sáng tỏ vấn đề này".

Samsung công khai châm chọc màn hình Nano Texture của iPhone Duo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc gia nhập phân khúc màn hình gập trễ hơn tới 8 năm buộc Apple phải nỗ lực tạo ra dấu ấn khác biệt cho iPhone Duo. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí TIME, tân CEO John Ternus từng mô tả các mẫu điện thoại gập hiện có trên thị trường đem lại cảm giác rẻ tiền và tồi tệ, tuy nhiên phát biểu này nhanh chóng gây thất vọng khi iPhone Duo thất bại hoàn toàn trong cùng những bài kiểm tra độ bền độc lập mà Galaxy Z Fold8 từng vượt qua.

Để tạo điểm nhấn và che giấu nếp gấp tai tiếng tốt hơn các đối thủ, Apple đã lần đầu tiên đưa công nghệ màn hình Nano Texture lên dòng điện thoại iPhone. Về mặt lý thuyết, các tấm nền này sử dụng những đường rãnh ở cấp độ hiển vi để tán xạ ánh sáng thay vì phản chiếu trực tiếp, giúp làm dịu các hình ảnh phản xạ trên một diện tích rộng hơn dưới dạng dải chuyển tiếp mờ.

Công nghệ này vốn nhận được sự ủng hộ nhất định từ người dùng máy tính MacBook và màn hình rời của Apple nhờ tính hữu dụng trong không gian làm việc nhiều ánh sáng. Tuy nhiên, nếu như người mua MacBook, iPad hay màn hình chuyên dụng luôn được trao quyền tùy chọn giữa mặt kính bóng thông thường và lớp phủ Nano Texture, người dùng iPhone Duo lại hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác ngoài tấm nền khắc mờ này.

Việc áp dụng giải pháp hiển thị duy nhất trên một thiết bị di động khiến trải nghiệm thực tế của iPhone Duo không đạt hiệu quả như kỳ vọng so với đối thủ cùng phân khúc. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về tính hiệu quả của công nghệ Nano Texture khi đưa lên màn hình gập, nhất là khi người mua buộc phải chấp nhận lớp phủ Nano Texture hoặc tìm đến một mẫu điện thoại khác.