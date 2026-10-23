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    Apple thử nghiệm công nghệ Face ID không cần tai thỏ trên iPhone Duo 2

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Thông tin rò rỉ hé lộ việc Apple đang thử nghiệm trang bị công nghệ Face ID được đặt ẩn hoàn toàn dưới màn hình cho iPhone Duo 2.

    Theo Apple Insider, thế hệ kế tiếp của dòng điện thoại gập iPhone Duo được cho là sẽ tích hợp hệ thống nhận diện gương mặt Face ID, đặc biệt là sẽ được đặt hoàn toàn dưới màn hình mà không cần đến vết cắt đục lỗ hay tai thỏ. Đột phá này nhằm giải quyết thiếu sót lớn trên chiếc iPhone Duo đầu tiên, vốn tạo được dấu ấn nhưng lại thiếu đi tính năng nhận diện khuôn mặt quen thuộc.

    Apple thử nghiệm công nghệ Face ID không cần tai thỏ trên iPhone Duo 2 - Ảnh 1.

    iPhone Duo 2 sẽ có Face ID ẩn dưới màn hình?

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

    Rò rỉ thông tin iPhone Duo 2 sẽ sở hữu Face ID ẩn dưới màn hình

    Chia sẻ trên podcast Power On, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg khẳng định iPhone Duo 2 sẽ chỉ trang bị Face ID độc nhất ở phần màn hình phía trước. Trước đó, Apple từng tích hợp hệ thống camera ẩn dưới màn hình bên trong trên phiên bản đầu, cho phép người dùng gọi video FaceTime thuận tiện ở cả trạng thái gập và mở.

    Các phiên bản thử nghiệm của iPhone Duo 2 hiện đã bắt đầu được đánh giá nội bộ tại Apple. Bên cạnh công nghệ nhận diện khuôn mặt, các báo cáo cho biết công ty cũng đang thử nghiệm phương án mang phím bấm Action Button quay trở lại dòng máy gập này.

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    Action Button là phím điều khiển vật lý bên ngoài duy nhất bị lược bỏ trên iPhone Duo đời đầu do giới hạn không gian lắp ráp. Dù việc bố trí thêm nút bấm trên thân máy khá phức tạp, Apple vẫn đang cân nhắc phương án tái tích hợp linh kiện này nhằm tối ưu trải nghiệm.

    Dù chưa rõ các nguyên mẫu thử nghiệm có giữ lại đầy đủ các tính năng này khi thương mại hóa hay không, động thái trên cho thấy Apple đang nỗ lực tối ưu phần cứng. Hãng đang từng bước hoàn thiện dòng thiết bị gập để tương đồng với các mẫu iPhone tiêu chuẩn.

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