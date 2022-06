Apple bị chỉ trích vì không hỗ trợ iOS 16 cho iPhone 7

Theo MacRumors, iOS 16 sẽ mang đến những thay đổi lớn và các tính năng tùy chỉnh cho màn hình khóa, các thao tác chưa từng xảy ra với iMessage như đánh dấu chưa đọc, chỉnh sửa tin nhắn… Người dùng từ lâu yêu cầu Apple cung cấp cho họ nhiều quyền kiểm soát hơn trên iOS, và Apple cuối cùng cũng làm điều đó với iOS 16.

Tuy nhiên, tất cả tính năng mới của iOS 16 sẽ không đến với những khách hàng sở hữu nhiều iPhone cũ hơn, trong đó đáng chú ý nhất là iPhone 7/7 Plus. Đó là những iPhone được phát hành vào tháng 9.2016, trong đó iPhone 7 Plus là iPhone đầu tiên có camera kép, và cả hai mẫu đều là những mẫu đầu tiên loại bỏ nút Home vật lý để thay thế bằng phản hồi haptic. iPhone 7 cũng đánh dấu sự kết thúc của jack cắm tai nghe.

Với iOS 15, Apple đã hỗ trợ các thiết bị cũ như iPhone SE thế hệ đầu và cả iPhone 7/7 Plus. Trong khi iOS 16 ngừng hỗ trợ iPhone 6s/6s Plus và iPod touch (đã ngừng sản xuất) là điều đã được dự đoán trước thì việc Apple bỏ hỗ trợ iPhone 7/7 Plus là điều gây khó chịu cho người dùng.

Sau bài phát biểu quan trọng tại WWDC 2022, người dùng iPhone 7 đã lên mạng để phản đối việc thiếu hỗ trợ iOS 16 cho sản phẩm của họ. Một người viết trên diễn đàn MacRumors rằng “Thật ngạc nhiên khi họ từ bỏ 7/7+”.

Nếu Apple cho rằng chip A10 Fusion trên iPhone 7/7 Plus không đủ mạnh để chạy iOS 16 và các tính năng mới của nó thì điều này là vô lý, bởi iPad thế hệ thứ 6 và 7 đều đi kèm chip A10 Fusion nhưng vẫn được hỗ trợ bởi iPadOS 16. Hơn nữa, iPad thế hệ thứ năm có chip A9 kém mạnh hơn so với chip A10 Fusion trên iPhone 7 vẫn được hỗ trợ bởi iPadOS 16. Trong khi iOS và iPadOS khác nhau, chúng cũng chia sẻ nhiều tính năng giống nhau và cùng một công nghệ cơ bản.





Về lý thuyết, Apple có thể hỗ trợ iPhone 7/7 Plus với iOS 16, khi chỉ cần vô hiệu hóa một số tính năng nặng về CPU và máy học. Bằng cách đó, người dùng iPhone 7 sẽ vẫn được hưởng lợi từ các cải tiến về hiệu suất và bảo mật do iOS 16 cung cấp, cũng như các cải tiến nhỏ như khả năng chỉnh sửa iMessages, vốn không yêu cầu lượng CPU làm việc nhiều.

Đó là lý do một khách hàng cho biết trên Twitter rằng: “iPhone 7 đáng ra không phải mất hỗ trợ iOS, tất cả những gì họ cần làm là giới hạn một số tùy chỉnh màn hình khóa và sau đó iPhone 7 có thể chạy iOS 16”.

Trong thực tế, chỉ cung cấp cho các thiết bị mới hơn một số tính năng nhất định không có sẵn trên các mẫu cũ không phải là điều gì đó mới mẻ và là điều mà Apple đã làm từ lâu. Một số tính năng mới nhất của iOS 16 sẽ chỉ hoạt động với iPhone được hỗ trợ bởi A12 Bionic trở lên.

Đáng chú ý, vào tháng 5, trang MacRumors đưa ra nhận xét cho biết do bộ nhớ cao hơn trên iPhone 7 Plus, nó vẫn sẽ hỗ trợ iOS 16, trong khi iPhone 7 sẽ bỏ lỡ điều đó. Có vẻ như, để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào có thể xảy ra, Apple đã hoàn toàn bỏ hỗ trợ cho cả hai mẫu iPhone 7 thay vì chỉ hỗ trợ một mẫu, còn mẫu khác thì không.