Apple bị kiện vì thu thập dữ liệu trái phép

Theo Gadgets360, một thẩm phán liên bang vừa thu hẹp phạm vi một vụ kiện cáo buộc Apple vi phạm quyền riêng tư của người dùng iPhone, iPad và Apple Watch. Vụ kiện ban đầu cho rằng Apple thu thập dữ liệu cá nhân thông qua các ứng dụng của hãng như App Store, Apple Music, Apple TV, ngay cả khi người dùng đã tắt tùy chọn theo dõi.

Người dùng tố Apple thu thập dữ liệu trái phép trên iPhone ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, thẩm phán Edward Davila tại San Jose, California (Mỹ) đã bác bỏ hầu hết các cáo buộc liên quan đến cài đặt 'Allow Apps to Request to Track'. Ông cho rằng Apple đã nói rõ cài đặt này chỉ áp dụng cho các 'ứng dụng và trang web của các công ty khác', không phải ứng dụng của chính công ty.

Tuy nhiên, vụ kiện vẫn được tiếp tục đối với cài đặt 'Share [Device] Analytics'. Theo đó, người dùng cáo buộc Apple vẫn thu thập dữ liệu ngay cả khi họ đã tắt cài đặt này, đi ngược lại cam kết của công ty. Về phía gã khổng lồ Cupertino, hãng cho biết họ thu thập dữ liệu này để cải thiện sản phẩm và dịch vụ, nhưng người dùng cho rằng họ không được thông báo rõ ràng và không có quyền lựa chọn thực sự.

Vụ kiện này là một trong nhiều vụ kiện đang nhắm vào các công ty công nghệ lớn như Apple, Google và Facebook, cáo buộc họ thu thập dữ liệu người dùng mà không có sự đồng ý rõ ràng.

Hiện tại, cả Apple và luật sư của nguyên đơn đều chưa đưa ra bình luận chính thức. Vụ kiện sẽ tiếp tục được xét xử, tập trung vào cài đặt 'Share [Device] Analytics'.