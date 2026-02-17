Apple có thể đưa iPod trở lại

Theo thống kê từ Google, lượt tìm kiếm về iPod đã đạt đỉnh vào năm ngoái, đặc biệt trong giới trẻ thế hệ Z (GenZ), những người đang tìm kiếm giải pháp cho tình trạng "nghiện thiết bị kỹ thuật số". Sự gia tăng trong việc tìm kiếm iPod cho thấy người dùng sẵn sàng chấp nhận những hạn chế về thời lượng pin và dung lượng lưu trữ để trải nghiệm lại cảm giác hoài niệm.

GenZ đang mong đợi các sản phẩm có thể giúp 'cai nghiện kỹ thuật số' ẢNH: FUTURE

Được biết, Apple chính thức ngừng sản xuất mẫu iPod Touch vào năm 2022 và chiếc iPod Classic cuối cùng với bánh xe cuộn biểu tượng đã ra mắt từ năm 2009. Hiện tại, những chiếc iPod trên thị trường chủ yếu là hàng đã qua sử dụng. Dù vậy, cộng đồng người hâm mộ vẫn rất nhiệt tình, đặc biệt thể hiện qua trang Reddit r/iPod, nơi bất kỳ mẫu máy hiện đại nào cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Mới đây, người được mệnh danh là "cha đẻ của iPod", Tony Fadell, đã chia sẻ với Business Insider rằng ông tin Apple nên 'hồi sinh' iPod nhằm tận dụng sự hoài niệm và đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích trải nghiệm âm nhạc thuần túy mà không bị phân tâm.

Nhiều cơ hội cho iPod 'hồi sinh'

Khi mà GenZ đang quay về với công nghệ những năm 2000, nhu cầu về các thiết bị đơn giản, không kết nối internet đang gia tăng. Việc sử dụng một iPod với bánh xe điều khiển chắc chắn sẽ mang lại sự thích thú cho người dùng. Tuy nhiên, nếu kết hợp một số tiện ích hiện đại như sạc USB-C, màn hình OLED và chức năng Bluetooth, trải nghiệm sử dụng sẽ nâng cao hơn nữa.

Nếu Apple quyết định phát hành một phiên bản iPod hiện đại với những cập nhật này, công ty có thể sẽ tiếp thị thiết bị như một "sản phẩm kỷ niệm", mở ra cơ hội cho người dùng không cần phải phụ thuộc vào điện thoại cho mọi thứ. Một chiếc iPod mới có thể mang lại trải nghiệm nghe nhạc mà không bị ảnh hưởng bởi thuật toán hay kết nối internet.

Sự trở lại của iPod sẽ giúp giới trẻ giải quyết bài toán về sự tập trung do tác động từ smartphone - điều đã được một trong những nhà thiết kế iPod trước đây là Jony Ive thừa nhận.

Khả năng Apple hồi sinh iPod vẫn còn bỏ ngỏ, đặc biệt khi công ty không có xu hướng quay về với quá khứ và có thể sẽ ưu tiên phát triển các sản phẩm mới hơn. Năm nay đánh dấu sinh nhật thứ 50 của Apple và một lễ kỷ niệm đã được CEO Tim Cook hứa hẹn tổ chức.