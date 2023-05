Apple công bố doanh thu iPhone quý 1 tốt hơn dự kiến

Theo Neowin, điều này đã được tiết lộ như một phần trong báo cáo kết quả tài chính quý 1/2023 của Apple. Bộ phận iPhone đã mang về 51,334 tỉ USD trong quý, cao hơn 2% so với 50,570 tỉ USD mà bộ phận này đạt được trong cùng quý năm ngoái. CEO Tim Cook tuyên bố rằng họ đã có quý thành công với iPhone bất chấp môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Ông nói thêm rằng số lượng thiết bị Apple đang hoạt động ở mức cao nhất mọi thời đại.



iPhone là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh thị trường smartphone suy giảm REUTERS

Cũng theo báo cáo, doanh thu của Apple trong quý 1/2023 là 94,836 tỉ USD. Mặc dù con số này đã giảm so với 97,278 tỉ USD mà công ty nhận được trong cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập ròng của công ty là 24,16 tỉ USD, giảm so với 25,01 tỉ USD của cùng kỳ năm 2022.

Sự suy giảm một phần bắt nguồn từ doanh số các sản phẩm iPad và Mac chậm hơn. Doanh thu iPad đạt 6,67 tỉ USD, giảm từ 7,646 tỉ USD so với một năm trước. Doanh số máy Mac đạt 7,17 tỉ USD, thấp hơn nhiều so với mức 10,435 tỉ USD mà nó đạt được trong cùng quý năm 2022.

Doanh số các sản phẩm phần cứng khác của Apple như Apple Watch đạt 8,757 tỉ USD trong quý, giảm nhẹ so với mức 8,806 tỉ USD mà công ty đạt được so với cùng kỳ năm 2022. Về mặt tích cực, doanh thu dịch vụ của Apple, bao gồm doanh số bán hàng trên cửa hàng ứng dụng, đăng ký Apple Music, Apple TV Plus… đạt 20,907 tỉ USD, cao hơn so với 19,821 tỉ USD mà công ty nhận được vào năm ngoái.

Apple cũng công bố chương trình mua lại cổ phần trị giá 90 tỉ USD, đồng thời tăng mức chi trả cổ tức hằng quý cho các cổ đông thêm 4%, lên 0,24 USD/cổ phiếu.