Giá bán trung bình của iPhone đạt gần 1.000 USD

Theo PhoneArena, một cuộc khảo sát gần đây của Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) cho thấy giá bán trung bình của iPhone đã đạt mức cao mới 988 USD vào tháng 3.2023. Để so sánh, vào thời điểm này năm ngoái, giá bán trung bình của iPhone là 882 USD. Điều này thể hiện mức tăng gần 100 USD.



Người dùng iPhone ngày càng chịu chi REUTERS

Trong phân tích của mình, 9to5Mac cho biết một phần lý do cho sự gia tăng này bắt nguồn từ việc dòng iPhone Mini đã được thay thế bằng iPhone Plus. Trong khi iPhone 13 Mini có giá 699 USD khi ra mắt thì iPhone 14 Plus có giá cao hơn nhiều, từ 899 USD cho phiên bản cấu hình tiêu chuẩn. Ngoài ra, iPhone Plus được người mua ưa chuộng hơn nhiều so với iPhone Mini.

Việc giá bán trung bình iPhone tăng lên cũng bắt nguồn từ cách thức mà Apple thực hiện nhằm lôi kéo người dùng đến các mẫu cao cấp. Khoảng cách giữa iPhone 14 tiêu chuẩn và iPhone 14 Pro thậm chí còn bị nới rộng hơn bằng việc trang bị chip A15 Bionic và giữ nguyên notch cho iPhone 14 còn iPhone 14 Pro đi kèm chip A16 Bionic và Dynamic Island. Mặc dù vậy, cả iPhone 14 và 14 Pro vẫn là những mẫu smartphone được đánh giá đáng mua nhất trong năm.

Mức giá trung bình của iPhone có thể còn cao hơn nữa trong năm nay khi một số tin đồn mới đây nói công ty có ý định tăng giá bán cho các mẫu iPhone 15 cao cấp, vì vậy sẽ không bất ngờ nếu vào thời điểm này năm sau, mức giá trung bình iPhone sẽ vượt ngưỡng 1.000 USD.