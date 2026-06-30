Apple 'đau đầu' vụ hack làm lộ hồ sơ mật của iPhone 18 Pro

Theo Reuters, các tập tin mật liên quan đến iPhone 18 Pro đã xuất hiện trên mạng đen sau một cuộc tấn công mạng vào Tata Electronics - một trong những đối tác sản xuất quan trọng nhất của Apple tại Ấn Độ.

Hình ảnh kết xuất iPhone 18 Pro được đưa ra dựa vào các rò rỉ ẢNH: YOUTUBE/Fpt

Vụ rò rỉ này không chỉ dừng lại ở vài bức ảnh mờ nhạt. Hãng tin Reuters cho biết kho lưu trữ bị rò rỉ bao gồm danh sách nhà cung cấp, sơ đồ linh kiện nội bộ, tài liệu kỹ thuật và hình ảnh các thiết bị iPhone 18 Pro đang được thử nghiệm độ bền khi rơi. Một số tài liệu còn mang dấu hiệu bảo mật và tên mã nội bộ của Apple, liên quan đến chương trình iPhone 18 Pro, mặc dù Reuters không thể xác minh độc lập mọi tài liệu trong kho lưu trữ.

Điều đáng lo ngại hơn cả là thông tin chi tiết về chuỗi cung ứng của Apple. Các tài liệu bị rò rỉ đã lập bản đồ hàng trăm linh kiện iPhone cho các công ty sản xuất, tiết lộ những thông tin mà Apple luôn giữ kín. Những thông tin này có thể giúp các đối thủ cạnh tranh, kẻ làm hàng giả và các nhà cung cấp có cái nhìn rõ ràng hơn về chiến lược tìm nguồn cung ứng của Apple.

Giá trị không chỉ ở hình ảnh iPhone 18 Pro

Vụ rò rỉ này được cho là một phần của một sự cố lớn hơn do nhóm tin tặc tống tiền World Leaks thực hiện, nhóm này đã công bố hơn 200.000 tập tin bị đánh cắp từ Tata Electronics. Sau sự cố, Tata đã thắt chặt quyền truy cập vào các hệ thống nội bộ nhạy cảm, thuê chuyên gia tư vấn an ninh mạng để tiến hành điều tra và đang hợp tác với Apple để tăng cường các biện pháp bảo mật.

Điều thú vị là những bức ảnh về iPhone 18 Pro không phải là câu chuyện lớn nhất trong vụ rò rỉ này. Việc rò rỉ thông tin sản phẩm của Apple xảy ra hằng năm, nhưng việc phơi bày chi tiết chuỗi cung ứng của công ty đến mức này là điều hiếm thấy. Apple đã dành nhiều năm để đàm phán với các nhà cung cấp và cố tình giữ kín thông tin về ai sản xuất các linh kiện bên trong thiết bị của mình, khiến thông tin này trở nên giá trị hơn cả một bức ảnh về một chiếc điện thoại chưa được phát hành.

Vụ rò rỉ này diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm khi Apple đang chuyển phần lớn hoạt động sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang Ấn Độ, trong đó Tata đóng vai trò trung tâm. Dù các tập tin bị rò rỉ có được xác thực hay không, sự việc này nhắc nhở rằng trong ngành công nghệ hiện nay, bảo vệ chuỗi cung ứng cũng quan trọng không kém việc bảo vệ chính sản phẩm.