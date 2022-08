Apple đối mặt khiếu nại chống độc quyền vì AirTags

Theo Engadget, nguồn tin nói các luật sư của DOJ đang trong giai đoạn sơ khai của việc soạn thảo đơn khiếu nại chống độc quyền nhằm vào Apple. Mặc dù các nguồn tin này cho thấy DOJ đã quan tâm đến phần cứng của Apple nhưng không có gì đảm bảo cơ quan này sẽ thực hiện một vụ kiện vào thời điểm này.

DOJ đã bắt đầu điều tra Apple vào năm 2019 như một phần của cuộc điều tra chống độc quyền lớn hơn của chính phủ Mỹ đối với Big Tech. Cho đến nay, cơ quan này chủ yếu tập trung vào việc Apple kiểm soát App Store và hệ thống thanh toán cho các nhà phát triển. Theo báo cáo, vụ điều tra có thể đi xa hơn và giải quyết các phàn nàn đến từ nhà thiết bị Tile đối với AirTags của Apple.





AirTags sử dụng công nghệ băng thông siêu rộng (ultrawide) và mạng Find My của Apple để định vị thiết bị, vốn có độ chính xác cao hơn nhiều so với thiết bị theo dõi dựa vào Bluetooth như của Tile.

Trong lời khai trước Quốc hội Mỹ, Tile cáo buộc Apple cố tình gây bất lợi cho Tile trên các thiết bị iOS bằng cách ngắt mạng Find My. Apple sau đó đã mở mạng Find My cho các thiết bị của bên thứ ba vào năm ngoái để theo dõi vị trí, mặc dù công ty có các điều khoản và hạn chế nghiêm trọng có thể dẫn đến việc các công ty như Tile phải từ bỏ hệ sinh thái phần mềm của họ để ủng hộ Apple. Tile đã không chấp thuận các yêu cầu này và từ bỏ tham gia vào mạng Find My.