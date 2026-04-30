Apple đứng trước lựa chọn khó sau thành công của MacBook Neo

Theo nhà phân tích công nghệ Tim Culpan, nhu cầu mạnh mẽ đối với MacBook Neo đã vượt xa kỳ vọng ban đầu, làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo của Apple.

Trong bài viết gần đây, Culpan trích dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng châu Á cho biết Apple dự kiến sẽ ra mắt MacBook Neo mới vào năm 2027, với những cải tiến đáng kể về hiệu năng và bộ nhớ. Cụ thể, thế hệ tiếp theo sẽ được trang bị chip A19 Pro, tương tự chip được sử dụng trên iPhone 17 Pro mới nhất, cùng với dung lượng RAM tăng từ 8 GB lên 12 GB.

Mặc dù có sự nâng cấp về chip xử lý, Apple có thể vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với đồ họa. Theo báo cáo từ MacRumors, Culpan cho rằng công ty sẽ sử dụng một phiên bản "chọn lọc" của chip, có thể chỉ đi kèm GPU 5 nhân, nhằm tập trung vào hiệu quả và khả năng đa nhiệm hơn là cải tiến đáng kể về hình ảnh.

Apple bất ngờ trước sức hút của MacBook Neo

Trước đó, mặc dù chỉ đi kèm phiên bản chọn lọc của A18 Pro, nhưng nhu cầu dành cho MacBook Neo ở mức cao và trở thành một thách thức bất ngờ cho Apple. Ngay cả khi mẫu máy này được cắt giảm nhiều thành phần để duy trì tỉ suất lợi nhuận cao cho công ty, nhu cầu tăng cao và lượng hàng tồn kho thấp khiến Apple không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Cũng theo Culpan, trong khi Apple đã lên kế hoạch ra mắt phiên bản MacBook Neo mới sử dụng chip A19 Pro, nhưng sự thành công của mẫu hiện tại có thể khiến công ty thúc đẩy tiến độ. Tuy nhiên, việc chuyển sang chip mới hơn có thể làm tăng chi phí sản xuất, đặt ra câu hỏi về giá cả của thế hệ tiếp theo.

Hiện tại, MacBook Neo vẫn được xem là một phần quan trọng trong chiến lược của Apple nhằm thu hút người dùng mới đến với hệ sinh thái macOS, đặc biệt trong phân khúc giá thấp, đồng thời đảm bảo những cải tiến theo kịp sự phát triển của công nghệ.