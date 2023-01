Apple hủy bỏ iPhone SE thế hệ tiếp theo

Theo Theverge, ông Kuo cho rằng lý do khiến chiếc iPhone SE 4 bị hủy bỏ là do điện thoại cấp thấp của Apple bán kém hơn so với kỳ vọng của công ty. Bên cạnh đó, công ty lo ngại việc tăng giá đối với dòng sản phẩm này có thể khiến nó trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người mua quan tâm về giá.

Nếu Apple không phát hành iPhone SE vào năm 2024, đó cũng không phải là thông tin quá bất ngờ. Vào tháng 3 năm ngoái, ông Kuo và Nikkei Asia báo cáo rằng Apple đã giảm sản lượng iPhone SE mà họ dự định sản xuất chỉ vài tuần sau khi điện thoại được phát hành. Mặc dù không có nhiều thông tin về doanh số điện thoại kể từ đó nhưng có thể hiểu được Apple sẽ không cần gấp rút tạo ra chiếc điện thoại không kiếm được nhiều tiền, đặc biệt vào năm 2023 khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Được biết, iPhone SE đã trải qua ba phiên bản khác nhau kể từ năm 2016, vì vậy Apple không nhất thiết phá vỡ tiền lệ không phát hành một sản phẩm mới sau 2 năm. Mặc dù iPhone SE 3 được phát hành hai năm sau chiếc iPhone SE 2, nhưng công ty đã mất 4 năm để phát hành iPhone SE 2 kể từ iPhone SE đầu tiên.





Vẫn còn một thời gian dài nữa mới đến năm 2024, vì vậy sẽ là quá sớm để nói về các kế hoạch của Apple. Mặc dù ông Kuo là một trong những nguồn đáng tin cậy, nhưng không có nguồn tin đồn nào là hoàn hảo. Bản thân ông cũng nhiều lần đẩy lùi dự đoán của mình về thời điểm Apple phát hành tai nghe thực tế ảo. Hôm 6.1, ông Kuo đã chuyển sang dự đoán cho biết kính thực tế ảo đầu tiên của Apple đã bị trì hoãn phát hành thêm một thời gian nữa sau khi tuyên bố nó sẽ xuất hiện vào năm 2022, với nguyên nhân bắt đầu từ các vấn đề với thử nghiệm thả rơi thành phần cơ học và sự sẵn có của các công cụ phát triển phần mềm.

Nhưng nếu báo cáo từ ông Kuo về sự vắng bóng của iPhone SE 4 là chính xác, đây không phải là một tin vui cho Apple, đặc biệt khi Apple được cho là đã phải cắt giảm một số tính năng trong chip A16 Bionic trên iPhone 14 Pro do một số lỗi hiếm gặp.